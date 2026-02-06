Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3 Battery
Уборка без ограничений: аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3 Battery от аккумуляторной платформы 36 В Battery Power включает универсальные аксессуары для напольного и ручного использования. Аккумулятор не входит в комплект поставки.
WD 3 Battery такой же функциональный, как и хозяйственный пылесос с кабелем, но не требует подключения к сети. В зависимости от аккумулятора его время работы составляет от 15 до 30 минут (аккумулятор не входит в комплект поставки). Гибкий аккумуляторный хозяйственный пылесос также имеет прочный и ударостойкий пластиковый контейнер емкостью 17 литров, а также патронный фильтр для легкой уборки сухого и влажного мусора без необходимости замены фильтра. Оптимизированный всасывающий шланг и насадка для пола со специальной вставкой помогают обеспечить оптимальный сбор грязи и гарантируют идеальную чистоту. Еще одной практичной деталью является съемная ручка, которая позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Практичное положение парковки позволяет удобно закреплять всасывающую трубку и насадку для пола во время перерывов. WD 3 Compact Battery доставляет удовольствие от уборки благодаря таким дополнительным функциям, как функция выдувания, система блокировки Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и решение для хранения аксессуаров. А благодаря его совместимости с аккумуляторной платформой 36 В аккумуляторы других устройств с батареей 36 В также могут использоваться в пылесосах WD 3 Battery.
Особенности и преимущества
Сменная батарея 36 В Kärcher Battery PowerПозволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместим со всеми устройствами на платформе 36 В Battery Power.
Специальный патронный фильтрВозможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Практичная функция выдуваПрактичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить Эффективная очистка даже поверхности из гравия
Напольная насадка и всасывающая трубка
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Съемная ручка
- Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
- Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Практичное хранение аксесуаров
- Компактный, безопасный и удобный всасывающий шланг, кабель и отсек для хранения принадлежностей.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Аппарат легкий и удобный в транспортировке
Большие колеса для транспортировки
- Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|300
|Мощность всасывания (Вт)
|80
|Разрежение (мбар)
|макс. 110
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 40
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 70 (2,5 А·ч) / прим. 140 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 15 (2,5 А·ч) / прим. 30 (5,0 А·ч)
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|67
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,093
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Функция воздуходувки
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео
Области применения
- Террасы
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Беседка в саду
- Интерьер автомобиля
- Жидкости
- Уборка в мастерской
- Гараж
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской