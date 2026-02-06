Aspirator umed-uscat cu acumulator WD 3 Battery
Aspiratorul multifunctional WD 3 cu baterie de 36 V si accesorii pentru diferite aplicatii. Bateria vândută separat.
WD 3 cu baterie funcționeaza ca un aspirator multifunctional cu cablu, dar nu necesită o conexiune la alimentare. Timpul de lucru este de 15-30 de minute în funcție de baterie (bateria nu este inclusă). Aspiratorul multifuncțional cu baterie, are, de asemenea, un recipient din plastic robust și rezistent la impact, cu o capacitate de 17 litri și un filtru tip cartuș pentru o aspirare ușoară a murdăriei uscate și umede, fără a schimba filtrul. O altă caracteristică practică este mânerul detașabil, care permite fixarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Functii suplimentare, cum ar fi funcția de suflanta, sistemul de blocare pull 'n' push ", mânerul ergonomic de transport și depozitarea accesoriilor extrem de convenabile fac ca lucrul cu WD 3 cu baterie să fie o adevărată plăcere. Datorită compatibilității, bateria de 36 V se poate utiliza si la alte dispozitive Karcher.
Caracteristici si beneficii
Acumulator înlocuibil de 36 VOferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V.
Filtru special cu cartușPentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu dintr-un spatiu cu pietricele.
Duza de podea și furtunul de aspirare
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitare practică a accesoriilor
- Depozitare in siguranță și la îndemână a furtunului de aspirare și a accesoriilor pentru economisirea spatiului.
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Aparatul este ușor și comod de transportat
Roți mari de transport
- Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|puterea nominală de intrare (W)
|300
|Putere de aspirație (W)
|80
|Vacuum (mbar)
|max. 110
|Debit aer (l/s)
|max. 40
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah) / approx. 140 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 15 (2,5 Ah) / approx. 30 (5,0 Ah)
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|67
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Funcție de suflare
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Zone din jurul casei și grădinii
- Casuta de gradina
- Interiorul vechicolului
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Atelier
- Garaj
- Pivniță
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby