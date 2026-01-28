Аккумуляторный пылесос Karcher WD 3 Battery Set позволяет работать без питания, сохраняя при этом все функции хозяйственного пылесоса. Время автономной работы аккумулятора, входящего в комплект, составляет 15 минут. Благодаря технологии реального времени ЖК-дисплей аккумулятора постоянно показывает свой рабочий статус. Этот мощный пылесос имеет прочный и ударостойкий пластиковый контейнер объемом 17 литров. Патронный фильтр позволяет удобно собирать влажную и сухую грязь - без необходимости замены фильтра. Оптимизированный всасывающий шланг и насадка для пола со специальной вставкой помогают обеспечить оптимальный сбор грязи и гарантируют идеальную чистоту. Еще одной практичной деталью является съемная ручка, которая позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Практичное положение парковки позволяет удобно закреплять всасывающую трубку и насадку для пола во время перерывов. Пылесос также предлагает такие дополнительные возможности как функция выдувания, система блокировки Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и практичное решение для хранения аксессуаров. А благодаря своей совместимости с платформой 36 В аккумулятор можно также использовать в других устройствах с платформой 36 В Battery Power - для неограниченной свободы передвижения.