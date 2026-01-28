Set-ul WD 3 alimentat cu baterie face posibilă funcționarea independentă de rețeaua de alimentare, dar cu funcționalitatea completă a unui aspirator multifunctional cu fir. Durata de lucru a bateriei este de 15 minute. Datorită tehnologiei în timp real, afișajul LCD al bateriei arată în permanență starea bateriei. Conține un recipient din plastic robust și rezistent la impact, cu o capacitate de 17 litri. Filtrul tip cartuș ajuta la ridicarea usoara a murdăriei uscată și umed - fără a fi necesar să schimbați filtrul. Datorită mânerului ușor demontabil, accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirare. Funcțiile suplimentare includ funcția de suflantă, sistemul de blocare Pull 'n' Push ", mâner ergonomic de transport și depozitare de accesorii extrem de practic. Datorită compatibilității cu platforma de 36 V, bateria poate fi folosită și la alte dispozitive Karcher.