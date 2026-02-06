Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery

Не знает ограничений: беспроводной хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery на аккумуляторной платформе 18 В со специальными принадлежностями для уборки салона автомобиля. Аккумулятор не входит в комплект поставки.

Благодаря работе от аккумулятора беспроводной хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery обеспечивает максимальную свободу движений, может использоваться без подключения к электросети, а также чрезвычайно легок и компактен. В зависимости от используемого аккумулятора 18 В (аккумулятор не входит в комплект поставки), хозяйственный пылесос может работать от 10 до 20 минут. Компактный аккумуляторный пылесос WD 1 также имеет прочный семилитровый пластиковый контейнер и патронный фильтр для удобной уборки сухого и влажного мусора без необходимости замены фильтра. Дополнительные характеристики: всасывающий шланг с оптимизированным потоком воздуха и специальные принадлежности, такие как щелевая насадка и насадка для обивки мебели обеспечивают оптимальный сбор мусора и идеальную чистоту, особенно при очистке салона автомобиля. Еще одной практичной деталью является гибкая резиновая лента, которую можно использовать для удобного крепления всасывающего шланга. Компактный аккумуляторный пылесос WD 1 приносит удовольствие от уборки благодаря дополнительным функциям, таким как функция выдува, система фиксации Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и практичное решение для хранения аксессуаров на корпусе пылесоса. А благодаря его совместимости с платформой 18 В, аккумуляторы от других устройств на 18 В могут также использоваться для пылесоса WD 1.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Позволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery: Компактный, портативный дизайн
Компактный, портативный дизайн
Удобство в использовании с множеством областей применения. Удобная транспортировка.
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery: Специальный патронный фильтр
Специальный патронный фильтр
Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Специальные аксессуары для очистки салона автомобиля
  • Идеально подходит для очистки салона автомобиля.
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Практичное хранение шланга
  • Легко закрепить всасывающий шланг для транспортировки с помощью резиновой ленты.
Практичное хранение аксесуаров
  • Компактное, безопасное и удобное хранение аксессуаров.
Система блокировки "Pull & Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Аппарат легкий и удобный в транспортировке
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 250
Мощность всасывания (Вт) 60
Разрежение (мбар) макс. 85
Расход воздуха (л/с) макс. 22
Объем мусоросборника (л) 7
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 10 (2,5 А·ч) / прим. 20 (5,0 А·ч)
Уровень звукового давления (дБ(А)) 64
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,14
Вес (с упаковкой) (кг) 5,135
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 386 x 279 x 312

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Длина всасывающего шланга: 1.2 м
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Патронный (картриджный) фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Бумажный фильтр-мешок: 1 шт., Двухслойный

Оснащение

  • Функция воздуходувки
  • Хранение аксессуаров на корпусе
Видео

Области применения
  • Интерьер автомобиля
  • Дома на колесах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Беседка в саду
  • Жидкости
  • Уборка в мастерской
