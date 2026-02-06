Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery
Не знает ограничений: беспроводной хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery на аккумуляторной платформе 18 В со специальными принадлежностями для уборки салона автомобиля. Аккумулятор не входит в комплект поставки.
Благодаря работе от аккумулятора беспроводной хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery обеспечивает максимальную свободу движений, может использоваться без подключения к электросети, а также чрезвычайно легок и компактен. В зависимости от используемого аккумулятора 18 В (аккумулятор не входит в комплект поставки), хозяйственный пылесос может работать от 10 до 20 минут. Компактный аккумуляторный пылесос WD 1 также имеет прочный семилитровый пластиковый контейнер и патронный фильтр для удобной уборки сухого и влажного мусора без необходимости замены фильтра. Дополнительные характеристики: всасывающий шланг с оптимизированным потоком воздуха и специальные принадлежности, такие как щелевая насадка и насадка для обивки мебели обеспечивают оптимальный сбор мусора и идеальную чистоту, особенно при очистке салона автомобиля. Еще одной практичной деталью является гибкая резиновая лента, которую можно использовать для удобного крепления всасывающего шланга. Компактный аккумуляторный пылесос WD 1 приносит удовольствие от уборки благодаря дополнительным функциям, таким как функция выдува, система фиксации Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и практичное решение для хранения аксессуаров на корпусе пылесоса. А благодаря его совместимости с платформой 18 В, аккумуляторы от других устройств на 18 В могут также использоваться для пылесоса WD 1.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВПозволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Компактный, портативный дизайнУдобство в использовании с множеством областей применения. Удобная транспортировка.
Специальный патронный фильтрВозможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Специальные аксессуары для очистки салона автомобиля
- Идеально подходит для очистки салона автомобиля.
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Практичное хранение шланга
- Легко закрепить всасывающий шланг для транспортировки с помощью резиновой ленты.
Практичное хранение аксесуаров
- Компактное, безопасное и удобное хранение аксессуаров.
Система блокировки "Pull & Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Аппарат легкий и удобный в транспортировке
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|250
|Мощность всасывания (Вт)
|60
|Разрежение (мбар)
|макс. 85
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 22
|Объем мусоросборника (л)
|7
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 10 (2,5 А·ч) / прим. 20 (5,0 А·ч)
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|64
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,14
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,135
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Длина всасывающего шланга: 1.2 м
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Патронный (картриджный) фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Бумажный фильтр-мешок: 1 шт., Двухслойный
Оснащение
- Функция воздуходувки
- Хранение аксессуаров на корпусе
Видео
Области применения
- Интерьер автомобиля
- Дома на колесах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Беседка в саду
- Жидкости
- Уборка в мастерской
