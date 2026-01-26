Средство для чистки автомобильных стекол RM 650, 500мл

Средство для чистки автомобильных стекол Karcher RM 650 обеспечивает тщательную очистку всех автомобильных стекол и зеркал без образования разводов и бликов. Легко и эффективно удаляет следы насекомых, дорожную грязь, птичий помет, жировые отпечатки, следы силиконаи никотина. Гарантирован антистатический эффект для замедления повторного загрязнения. RM 650 обеспечивает прозрачность стекол и отсутствие эффекта рассеяния света.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 0,567
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 80 x 80 x 250
Совместимая техника
Области применения
  • Ветровое стекло
  • Окна и стеклянные поверхности
