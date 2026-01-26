Средство для чистки салона RM 651, 500мл

Средство для чистки салона Karcher RM 651 обеспечивает бережную и эффективную очистку всех элементов интерьера автомобиля. Быстро удаляет пятна с панели приборов, обшивки дверей, резиновых уплотнителей и обивки сидений (тканевой, кожаной или из кожзаменителя). Надежно нейтрализует неприятные запахи и обеспечивает приятный, свежий аромат. Обеспечивает антистатический эффект для замедления повторного загрязнения.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 0,553
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 80 x 80 x 280
Совместимая техника
Области применения
  • Пластиковые панели
  • Автомобильные сиденья
  • Интерьер автомобиля
  • Кабина автомобиля
