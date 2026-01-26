Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651, 500ml

Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.

Universal, curățare eficienta a suprafețelor de plastic, cauciuc, vinil si țesături. Curățare eficientă, îndepărtarea cu ușurință a petelor de cafea și de alimente, a cremei solare si a nicotinei. Parfum proaspăt, reduce mirosurile neplăcute precum cel de fum de țigară.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 80 x 80 x 280
Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651, 500ml
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe din plastic
  • Scaune auto
  • Interiorul vechicolului
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova