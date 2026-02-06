Aspirator umed-uscat cu acumulator WD 3 Battery Premium
Versiunea Premium a aspiratorului multifuncțional WD 3 cu baterie de 36 V este echipat cu un recipient de 17 l din oțel inoxidabil. Bateria vândută separat.
Aspiratorul multifuncțional cu baterie WD 3 Battery Premium nu numai că oferă o libertate maximă de mișcare la aspirare. El convinge cu o serie întreagă de avantaje. De exemplu, cu un recipient de 17 litri extrem de stabil din oțel inoxidabil. Un filtru tip cartuș care face ca aspirarea murdăriei uscată și umed să fie eficienta, fără a schimba filtrele. Mânerul detașabil pentru fixarea accesoriilor direct pe furtunul de aspirare. Timp de funcționare de 15 sau 30 de minute cu bateria litiu-ion de 36V/25ah sau 36V/50ah (baterii neincluse). Și functii suplimentare, cum ar fi funcția de suflantă, sistemul de blocare „Pull 'n' Push”, mânerul de transport ergonomic și depozitarea accesoriilor extrem de practic.
Caracteristici si beneficii
Acumulator înlocuibil de 36 VOferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V.
Filtru special cu cartușPentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu dintr-un spatiu cu pietricele.
Duza de podea și furtunul de aspirare
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitare practică a accesoriilor
- Depozitare in siguranță și la îndemână a furtunului de aspirare și a accesoriilor pentru economisirea spatiului.
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Aparatul este ușor și comod de transportat
Roți mari de transport
- Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|puterea nominală de intrare (W)
|300
|Putere de aspirație (W)
|80
|Vacuum (mbar)
|max. 110
|Debit aer (l/s)
|max. 40
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah) / approx. 140 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 15 (2,5 Ah) / approx. 30 (5,0 Ah)
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|67
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Funcție de suflare
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Zone din jurul casei și grădinii
- Casuta de gradina
- Interiorul vechicolului
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Atelier
- Garaj
- Pivniță
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby