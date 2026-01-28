Curățarea în profunzime se îmbină cu libertatea maximă de mișcare: dispozitivul de curățare prin pulverizare și extracție SE 3-18 Compact Home curăță suprafețele textile până la fibre, fără a lăsa reziduuri neplăcute și funcționează la fel de eficient ca un dispozitiv de curățare prin pulverizare și extracție cu fir. Acesta elimină munca grea de la o curățare în profunzime, permițându-vă să îndepărtați murdăria de pe tapițerie, saltele și covoare din casă, de pe mobilierul de grădină și din interiorul mașinii sau al rulotei în cel mai scurt timp. Datorită designului compact, aparatul nu este doar ușor de manevrat, ci poate fi utilizat și atunci când nu există o priză de curent în apropiere, datorită bateriei Kärcher de 18 V (nu este inclusă în pachetul de livrare). Furtunul de aspirare lung și flexibil cu furtun de detergent încorporat garantează, de asemenea, un confort și o flexibilitate, chiar și în spațiile greu accesibile. Pentru a obține rezultate curate este nevoie de aparate curate: cu ajutorul funcției sale de curățare igienică a sistemului, aspiratorul cu pulverizare prin extracție îndepărtează orice murdărie și bacterii din aparatul propriu-zis, prevenind mirosurile neplăcute. Conform motto-ului „vehicul curat, dispozitiv de curățare curat”.