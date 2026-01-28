Глубокая очистка с максимальной свободой движений: моющий пылесос SE 3-18 Compact Home очищает текстильные поверхности до волокна, не оставляя раздражающих остатков и работает так же эффективно, как и проводной моющий пылесос. Он облегчает глубокую очистку, позволяя быстро удалить грязь с обивки, матрасов и ковров в доме, садовой мебели, а также салона вашего автомобиля или дома на колёсах. Благодаря компактной конструкции устройство не только удобно в использовании, но и может быть использовано в местах, где нет электропитания, благодаря аккумулятору Karcher Battery Power на 18 В (не входит в комплект поставки). Длинный и гибкий всасывающий шланг с встроенным шлангом для моющего средства также обеспечивает удобство и гибкость даже в труднодоступных местах. Чистые инструменты обеспечивают чистые результаты: с помощью гигиенической функции самоочистки моющий пылесос также удаляет грязь и бактерии внутри устройства, предотвращая появление неприятных запахов.