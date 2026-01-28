Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact (white)
Моющий пылесос идеален для чистки текстильных поверхностей, таких как мягкая мебель, ковры и автомобильные сиденья. Он обеспечивает максимальную свободу движений благодаря аккумулятору на 18 В и функции самоочистки устройства.
Глубокая очистка с максимальной свободой движений: моющий пылесос SE 3-18 Compact Home очищает текстильные поверхности до волокна, не оставляя раздражающих остатков и работает так же эффективно, как и проводной моющий пылесос. Он облегчает глубокую очистку, позволяя быстро удалить грязь с обивки, матрасов и ковров в доме, садовой мебели, а также салона вашего автомобиля или дома на колёсах. Благодаря компактной конструкции устройство не только удобно в использовании, но и может быть использовано в местах, где нет электропитания, благодаря аккумулятору Karcher Battery Power на 18 В (не входит в комплект поставки). Длинный и гибкий всасывающий шланг с встроенным шлангом для моющего средства также обеспечивает удобство и гибкость даже в труднодоступных местах. Чистые инструменты обеспечивают чистые результаты: с помощью гигиенической функции самоочистки моющий пылесос также удаляет грязь и бактерии внутри устройства, предотвращая появление неприятных запахов.
Особенности и преимущества
Испытанные насадки Kärcher (для мягкой мебели и щелевая) для оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Быстрая и легкая очистка по технологии экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки)Максимальная мобильность благодаря независимости от электросети. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Гигиеническая функция промывкиПо окончании уборки производится очистка самого аппарата при помощи функции промывки. Это позволяет устранить остатки загрязнений и предотвратить размножение бактерий и образование неприятного запаха. Позволяет немедленно поместить очищенный аппарат на хранение.
Удобный шланг «2 в 1»
- Расположение трубки для подачи воды внутри всасывающего шланга повышает удобство уборки.
- Длинный и эластичный всасывающий шланг для удобной уборки, в особенности в узких и труднодоступных местах.
- Шарнирное крепление шланга увеличивает свободу движений.
Система 2 резервуаров
- Легкое наполнение бака для чистой воды.
- Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Практичные держатели для шланга и принадлежностей
- Удобная переноска одной рукой: шланг и все входящие в комплект поставки принадлежности закрепляются на корпусе аппарата.
- Принадлежности, хранящиеся на корпусе аппарата, всегда находятся под рукой.
Компактный дизайн
- Гибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
- С практичной ручкой для удобной транспортировки аппарата.
Площадка для укладки мелких предметов
- Практичное решение для укладки мелких предметов во время уборки.
- Прекрасно подходит для укладки губок, салфеток и прочих мелких предметов.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|184
|Рабочая ширина (мм)
|75
|Объем бака для чистой воды (л)
|1,7
|Объем бака для грязной воды (л)
|2,9
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 12 (2,5 А·ч) / прим. 24 (5,0 А·ч)
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,64
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|414 x 225 x 261
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Моющая насадка с накладкой для очистки обивки
- Щелевая насадка для мягкой мебели
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Система 2 в 1 с интегрированной в шланг системой подачи моющего раствора
Оснащение
- Функция промывки
- Практичное хранение шланга и аксессуаров
- Пространство для хранения мелких деталей
Видео
Области применения
- Мягкая мебель
- Обивка
- Автомобильные сиденья
- Ковры