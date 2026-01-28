Aspirator cu spalare prin injectie-extractie cu acumulator SE 3-18 Compact Battery Set
Descoperiți SE 3-18 Compact Battery Set, un aparat de curățat cu spray-extractie care aduce o curățare eficienta pentru interiorul vehiculului, covoare, și alte suprafețe textile.
SE 3-18 Compact Battery Set: puterea curățeniei in mâinile tale. Putere mare de aspirare: SE 3-18 îndepărtează fără efort murdăria profundă din țesături. Portabilitate ușoară: designul compact și bateria puternică de 18 V îți oferă libertatea de a-l utiliza oriunde, inclusiv în locuri fără priză de curent. Ideal pentru Interiorul mașinii: rezolvă rapid și eficient problemele de curățare ale vehiculului, incluzând scaunele auto, covoarele și portbagajul. Flexibilitate desăvârșită: cu furtunul lung și flexibil, ajungi cu ușurință în toate colțurile, inclusiv cele mai dificile. Igienă impecabilă: funcția de auto-curățare menține aparatul și furtunul curate și previne apariția bacteriilor și mirosurilor neplăcute. Alege SE 3-18 Compact Battery Set pentru o curățare rapidă și eficientă. Transformă-ți vehiculul într-un mediu curat și proaspăt la fiecare utilizare!
Caracteristici si beneficii
Tehnologie Kärcher dovedită, cu duze pentru tapițerie și duze pentru spații înguste oferind rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort datorită metodei eficiente de curățare prin spray-extracție . Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Baterie de 18 V care poate fi schimbatăLibertate maximă de mișcare datorită lucrului independent de alimentarea cu energie electrică. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Funcție de spălare igienicăDupă curățare, dispozitivul este curățat cu ajutorul funcției de spălare. Aceasta îndepărtează orice murdărie reziduală și evită mirosurile neplăcute cauzate de acumularea de bacterii. Permite depozitarea imediată a dispozitivului curat.
Furtun comod 2 în 1
- Furtun de pulverizare integrat pentru o curățare foarte comodă.
- Furtun de aspirație lung și flexibil pentru o curățare ușoară, în special în spații greu accesibile și înguste.
- Cu articulație pivotantă pe furtun pentru o libertate de mișcare și mai mare.
Sistem cu două rezervoare
- Umplerea simplă a rezervorului de apă curată.
- Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria.
Depozitarea practică a accesoriilor și a furtunurilor
- Ușor de transportat cu o singură mână - toate accesoriile incluse și furtunul pot fi depozitate direct pe aparat.
- Toate accesoriile sunt atașate în permanență la dispozitiv, astfel încât vă puteți baza pe faptul că acestea sunt prezente în momentul utilizării.
Model compact
- Flexibil, inclusiv în zonele înguste sau în zonele greu accesibile.
- Cu mâner practic pentru transportul rapid și practic al dispozitivului.
Spațiu de depozitare pentru accesorii mici
- Practic pentru depozitarea temporară în timpul curățării.
- Perfect pentru bureți, lavete și alte elemente mici.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|184
|Lățime de lucru (mm)
|75
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|1,7
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|2,9
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 12 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|116
|Curent de încărcare. (A)
|1,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|446 x 225 x 261
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
- Duza pulverizare / aspirare pentru tapiţerie
- Duza pentru spatii inguste si curățarea prin spray-extracție
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 100 ml
- Sistem Comfort 2-in-1, cu furtun prelungitor integrat de pulverizare/absorbtie
Echipament
- Funcția de curățare a sistemului
- Depozitare facila a furtunului si accesoriilor
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
Video
Domenii de intrebuintare
- Scaune auto
- Mobilier tapițat
- Tapițerie
- Covoare