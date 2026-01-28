Очистка с максимальной свободой движений – моющий пылесос SE 3-18 Compact Battery Set тщательно очищает текстильные поверхности и, что самое главное, не оставляя следов. Благодаря компактному дизайну устройство не только удобно, но и может использоваться даже тогда, когда поблизости нет розетки, благодаря аккумулятору Kärcher Battery Power напряжением 18 В. Это избавит вас от необходимости тщательно мыть салон автомобиля. Его можно использовать для мгновенного удаления грязи с автомобильных сидений, ковриков и багажника, а также с садовой мебели и обивки – так же тщательно, как и с нашими сетевыми спрей-пылесосами. Длинный и гибкий всасывающий шланг со встроенным шлангом для моющего средства также гарантирует большое удобство и гибкость даже в труднодоступных местах. Даже после очистки спрей-экстракционный очиститель поразит вас своей гигиенической функцией очистки системы, которая удаляет грязь с устройства и шланга, предотвращая развитие бактерий и неприятных запахов.