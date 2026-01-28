Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact BatterySet
Мощный пылесос обеспечивает впечатляющую глубокую очистку салона автомобиля, максимальную свободу движений благодаря аккумулятору 18 W и функции очистки системы.
Очистка с максимальной свободой движений – моющий пылесос SE 3-18 Compact Battery Set тщательно очищает текстильные поверхности и, что самое главное, не оставляя следов. Благодаря компактному дизайну устройство не только удобно, но и может использоваться даже тогда, когда поблизости нет розетки, благодаря аккумулятору Kärcher Battery Power напряжением 18 В. Это избавит вас от необходимости тщательно мыть салон автомобиля. Его можно использовать для мгновенного удаления грязи с автомобильных сидений, ковриков и багажника, а также с садовой мебели и обивки – так же тщательно, как и с нашими сетевыми спрей-пылесосами. Длинный и гибкий всасывающий шланг со встроенным шлангом для моющего средства также гарантирует большое удобство и гибкость даже в труднодоступных местах. Даже после очистки спрей-экстракционный очиститель поразит вас своей гигиенической функцией очистки системы, которая удаляет грязь с устройства и шланга, предотвращая развитие бактерий и неприятных запахов.
Особенности и преимущества
Испытанные насадки Kärcher (для мягкой мебели и щелевая) для оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Быстрая и легкая очистка по технологии экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВМаксимальная мобильность благодаря независимости от электросети. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Гигиеническая функция промывкиПо окончании уборки производится очистка самого аппарата при помощи функции промывки. Это позволяет устранить остатки загрязнений и предотвратить размножение бактерий и образование неприятного запаха. Позволяет немедленно поместить очищенный аппарат на хранение.
Удобный шланг «2 в 1»
- Расположение трубки для подачи воды внутри всасывающего шланга повышает удобство уборки.
- Длинный и эластичный всасывающий шланг для удобной уборки, в особенности в узких и труднодоступных местах.
- Шарнирное крепление шланга увеличивает свободу движений.
Система 2 резервуаров
- Легкое наполнение бака для чистой воды.
- Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Практичные держатели для шланга и принадлежностей
- Удобная переноска одной рукой: шланг и все входящие в комплект поставки принадлежности закрепляются на корпусе аппарата.
- Принадлежности, хранящиеся на корпусе аппарата, всегда находятся под рукой.
Компактный дизайн
- Гибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
- С практичной ручкой для удобной транспортировки аппарата.
Площадка для укладки мелких предметов
- Практичное решение для укладки мелких предметов во время уборки.
- Прекрасно подходит для укладки губок, салфеток и прочих мелких предметов.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|184
|Рабочая ширина (мм)
|75
|Объем бака для чистой воды (л)
|1,7
|Объем бака для грязной воды (л)
|2,9
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 12 (2,5 А·ч)
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|116
|Зарядный ток (A)
|1,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,58
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|446 x 225 x 261
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Моющая насадка с накладкой для очистки обивки
- Щелевая насадка для мягкой мебели
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Система 2 в 1 с интегрированной в шланг системой подачи моющего раствора
Оснащение
- Функция промывки
- Практичное хранение шланга и аксессуаров
- Пространство для хранения мелких деталей
Видео
Области применения
- Автомобильные сиденья
- Мягкая мебель
- Обивка
- Ковры