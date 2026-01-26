Восковая полироль RM 660, 500мл

Восковая полироль Karcher RM 660 предназначена для обработки новых и незначительно поврежденных лакокрасочных покрытий, для бережной полировки и ухода за лакокрасочным покрытием в один прием. Устраняет мелкие царапины, микротрещины и потертости, вызванные контактной мойкой, благодаря новейшей технологии полировального зерна. Обеспечивает насыщенный блеск без голографического эффекта и защиту лакокрасочного покрытия от атмосферных воздействий и сохранение цвета.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 0,604
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 70 x 70 x 180
Восковая полироль RM 660, 500мл
Восковая полироль RM 660, 500мл
Совместимая техника
Области применения
  • Лакокрасочное покрытие автомобиля
  • Окрашенные поверхности
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова