Средство для очистки колесных дисков 3-в-1, 0,5 л, 500мл

Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи, продуктов износа шин и тормозных колодок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия.

Очищает любые стальные и легкосплавные диски от продуктов износа тормозных накладок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 0,613
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 70 x 100 x 245
Средство для очистки колесных дисков 3-в-1, 0,5 л, 500мл
Средство для очистки колесных дисков 3-в-1, 0,5 л, 500мл
Совместимая техника
Области применения
  • Колесные диски
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова