Зимняя стеклоомывающая жидкость RM 670 (концентрат), 5л

Защита от замерзания при температурах до – 60 °C. Обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Заполняет мелкие царапины и, как следствие, продлевает срока службы щеток стеклоочистителей за счет их более легкого скольжения по стеклу. Тщательное удаление типичных зимних загрязнений (слякоти и солевых реагентов). Эффективная очистка стекла за минимальное число тактов работы стеклоочистителей. Очень низкий расход: одной канистры (5 л) достаточно для приготовления 15 л рабочего раствора.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 1
Вес (кг) 5
Вес (с упаковкой) (кг) 5,05
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Зимняя стеклоомывающая жидкость RM 670 (концентрат), 5л
Зимняя стеклоомывающая жидкость RM 670 (концентрат), 5л
Зимняя стеклоомывающая жидкость RM 670 (концентрат), 5л
Совместимая техника
Области применения
  • Ветровое стекло
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

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