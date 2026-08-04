Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C, 5l

Solutie de curățare anti-îngheţ pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.

Anti-îngheț, previne înghețarea sistemului de spălare a parbrizului și a farurilor. Vedere clară, parbriz și faruri fără urme și senzație de orbire. Puternic împotriva murdăriei specifice iernii, curățarea facilă a petelor de vaselină, murdăriei de pe drum, sării. Nano efect, zgârieturile superficiale sunt umplute - stergătoarele alunecă cu ușurință și fără zgomot, efect anti-orbire.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 5
Unitate ambalare (Bucată) 1
Greutate (kg) 5
Greutate cu ambalaj (kg) 5,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 192 x 145 x 248
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C, 5l
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C, 5l
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C, 5l
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Parbriz
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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