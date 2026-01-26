Мощная швабра PS 30 Plus
Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.
Высокое давление против сильных загрязнений: мощная швабра PS 30 Plus является идеальным решением для очистки поверхностей малой или средней площади от стойкой грязи. Три встроенных сопла высокого давления не только эффективно удаляют ее, но и обеспечивают высокую производительность уборки. А для легкой и эффективной очистки угловых и краевых участков предусмотрена возможность поворота бокового сопла на 45º. При этом конструкция швабры обеспечивает пользователю защиту от брызг воды. Еще одним преимуществом компактной швабры PS 30 Plus является ее пригодность для чистки лестничных ступеней. Подвижная щеточная головка швабры расширяет спектр решаемых задач: для очистки труднодоступных мест ее можно повернуть на 360°. После очистки любой гладкой поверхности загрязненную воду с нее можно легко согнать при помощи встроенной стяжки, что позволяет быстро возобновить использование очищенных объектов.
Особенности и преимущества
Поворотное боковое соплоТщательная и аккуратная очистка любых угловых и краевых участков.
Поворачиваемая на 360° щеточная головкаВозможность очистки труднодоступных мест.
Щеточное кольцо (в т. ч. вокруг бокового сопла)Защита от брызг воды при любом положении сопла.
Три сопла высокого давления
- Эффективное устранение стойких загрязнений.
Компактность
- Возможность удобной очистки узких мест.
Комбинация обработки высоким давлением и ручного прижима щетки
- Обеспечивает более эффективную очистку в сравнении с обычной шваброй.
Резиновый водосгон
- Легкий сгон грязной воды. Может заменяться без применения инструментов.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,932
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,347
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|749 x 264 x 768
Совместимая техника
Области применения
- Лестницы
- Террасы
- Балконы
- Очистка дворовых участков и подъездных путей