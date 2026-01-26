Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus

Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistenta cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.

Peria PS 30 Plus este ideala pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe zone mici până la medii. Cele 3 duze de înaltă presiune asigură rezultate strălucitoare. Pentru a curăța toate colțurile și marginile în mod eficient și fără efort, duza laterală poate fi rotită la 45 de grade. În același timp, utilizatorul este protejat de apa pulverizată. Un alt avantaj: Datorită designului său compact, PS 30 Plus este utila în special pentru curățarea scărilor. De asemenea, capul de perie este mobil și poate fi rotit la 360 de grade pentru a curăța zonele greu accesibile. Dupa curatare murdaria poate fi indeparatat de pe toate suprafețele netede cu lamela integrată. Aceasta elimină rapid excesul de apă murdară și face ca suprafețele să fie gata de utilizare imediat.

Caracteristici si beneficii
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus: Duză laterală pivotantă
Duză laterală pivotantă
Curățare perfectă si fără stropi a tuturor colțurilor și marginilor.
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus: Capul de perie poate fi rotit la 360 °
Capul de perie poate fi rotit la 360 °
Pentru o flexibilitate care ajuta la curatarea zonelor greu accesibile.
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus: Inel cu peri (de asemenea pe duza laterală)
Inel cu peri (de asemenea pe duza laterală)
Protejează împotriva stropilor de apa independent de setarea duzei.
Trei duze de înaltă presiune
  • Curățarea eficientă a murdăriei încăpățânate.
Forma compacta
  • Permite curățarea confortabilă în spații înguste.
Combinație de presiune înaltă și presiunea periei manuală
  • Asigură o curățare deosebit de eficientă în comparație cu variantele convenționale.
Lamela de indepartat murdaria
  • Îndepărtarea ușoară a apei murdare. Poate fi înlocuita fără unelte.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,9
Greutate cu ambalaj (kg) 1,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 749 x 264 x 768

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Scări
  • Terasa
  • Balcoane
  • Intrări (în curte), alei
