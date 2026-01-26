Peria PS 30 Plus este ideala pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe zone mici până la medii. Cele 3 duze de înaltă presiune asigură rezultate strălucitoare. Pentru a curăța toate colțurile și marginile în mod eficient și fără efort, duza laterală poate fi rotită la 45 de grade. În același timp, utilizatorul este protejat de apa pulverizată. Un alt avantaj: Datorită designului său compact, PS 30 Plus este utila în special pentru curățarea scărilor. De asemenea, capul de perie este mobil și poate fi rotit la 360 de grade pentru a curăța zonele greu accesibile. Dupa curatare murdaria poate fi indeparatat de pe toate suprafețele netede cu lamela integrată. Aceasta elimină rapid excesul de apă murdară și face ca suprafețele să fie gata de utilizare imediat.