Насадка пылеуловитель
Новый аксессуар для наших многофункциональных пылесосов WD позволяет безопасно и без пыли сверлить стены и потолочные поверхности. Буровая пыль всасывается непосредственно в устройство.
Отверстия высверливаются быстро, но последующая уборка образующейся при этом пыли требует немалых затрат времени и труда. Новая принадлежность для хозяйственных пылесосов Kӓrcher серии WD обеспечивает сверление потолков и стен из всех обычных материалов без распространения пыли. Она совместима со всеми распространенными дрелями, оснащаемыми сверлами диаметром до 15 мм.
Особенности и преимущества
Для сбора пыли от сверления
Пылеуловитель надежно работает на всех обычных поверхностях стен и потолков
Сверление потолка непосредственно над головой – легче, чем когда-либо
Теперь нет необходимости звать второго человека для сбора пыли во время работы
Простота в обращении – подключите всасывающий шланг, включите пылесос, поместите аксессуар в нужном положении и можно сверлить
Нажатием желтого переключателя положение пылеуловителя можно легко изменить, не отключая пылесос.
Подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,185
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,283
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|207 x 106 x 117
Совместимая техника
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium *INT
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium *EU-I
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P V-25/8/22/T
Области применения
- Керамическая плитка
- Обои
- Штукатурка
- Дерево
- Камень
- Бетон