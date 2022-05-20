Хозяйственный пылесос WD 4 V-20/5/22

Высокая сила всасывания и энергоэффективность: хозяйственный пылесос с 20 л пластиковым баком, 5 м кабелем и всасывающим шлангом длиной 2,2 м. С функцией выдувания.

Очень высокая сила всасывания сочетается в хозяйственном пылесосе WD 4 V-20/5/22 с энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. При этом оптимально подобранные всасывающий шланг и насадка для пола гарантируют превосходные результаты уборки. Сбор жидкостей и крупного или мелкого сухого мусора может осуществляться без перерывов на замену фильтра. Аппарат оснащен 20 л ударопрочным пластмассовым мусоросборником, 5 м кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, насадкой для пола со вставками, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет легко и быстро вынимать фильтр для очистки, не вступая в контакт с грязью, а функция выдувания – удалять загрязнения из мест, не позволяющих собирать их пылесосом. Благодаря съемной рукоятке насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, компактно закрепляемому на корпусе аппарата для хранения. Насадка для пола и удлинительные трубки быстро и легко закрепляются на бампере пылесоса. Другими преимуществами являются замки Pull & Push, позволяющие легко отсоединять и присоединять мусоросборник, и эргономичная ручка для переноски.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 4 V-20/5/22: Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Хозяйственный пылесос WD 4 V-20/5/22: Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Хозяйственный пылесос WD 4 V-20/5/22: Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Фильтр-мешки из нетканого материала с практичной заслонкой
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1100
Мощность всасывания (Вт) 240
Разрежение (мбар) макс. 240
Расход воздуха (л/с) макс. 55
Объем мусоросборника (л) 20
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 5
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,84
Вес (с упаковкой) (кг) 10,125
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 384 x 365 x 526

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Хозяйственный пылесос WD 4 V-20/5/22

Видео

Области применения
  • Террасы
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
