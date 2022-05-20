Очень высокая сила всасывания сочетается в хозяйственном пылесосе WD 4 V-20/5/22 с энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. При этом оптимально подобранные всасывающий шланг и насадка для пола гарантируют превосходные результаты уборки. Сбор жидкостей и крупного или мелкого сухого мусора может осуществляться без перерывов на замену фильтра. Аппарат оснащен 20 л ударопрочным пластмассовым мусоросборником, 5 м кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, насадкой для пола со вставками, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет легко и быстро вынимать фильтр для очистки, не вступая в контакт с грязью, а функция выдувания – удалять загрязнения из мест, не позволяющих собирать их пылесосом. Благодаря съемной рукоятке насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, компактно закрепляемому на корпусе аппарата для хранения. Насадка для пола и удлинительные трубки быстро и легко закрепляются на бампере пылесоса. Другими преимуществами являются замки Pull & Push, позволяющие легко отсоединять и присоединять мусоросборник, и эргономичная ручка для переноски.