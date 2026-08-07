Хозяйственный пылесос KWD 3 V-17/4/20/F

Хозяйственный пылесос KWD 3 V-17/4/20/F выделяется благодаря своему 17-литровому пластиковому контейнеру, 4-метровому шнуру и 2-метровому всасывающему шлангу, а также компактной системе хранения шланга.

Прочный 17-литровый пластиковый контейнер, 4-метровый шнур и 2-метровый всасывающий шланг: KWD 3 V-17/4/20/F — это энергоэффективное устройство начального уровня, предлагающее впечатляющее соотношение цены и качества. Этот хозяйственный пылесос выделяется на фоне других благодаря своему компактному и привлекательному дизайну, а также превосходным результатам уборки сухой, мелкой или крупной грязи. Рукоятка может быть отсоединена, а аксессуары могут крепиться непосредственно к всасывающему шлангу для удобства уборки даже в труднодоступных местах. Кроме того, всасывающий шланг можно компактно и безопасно хранить, подвесив его на головку устройства и закрепив с обеих сторон. Парковочное положение, предусмотренное на бампере, позволяет также быстро и удобно хранить трубки и насадку для пола во время коротких перерывов в работе. Другие его преимущества включают практичную функцию выдува и полку для хранения на головке устройства, которая идеально подходит для инструментов и мелких деталей.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос KWD 3 V-17/4/20/F: Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хозяйственный пылесос KWD 3 V-17/4/20/F: Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Интуитивно понятные механизмы фиксации для левшей и правшей.
Хозяйственный пылесос KWD 3 V-17/4/20/F: Панель для укладки мелких предметов
Панель для укладки мелких предметов
Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 230
Разрежение (мбар) макс. 230
Расход воздуха (л/с) макс. 45
Объем мусоросборника (л) 17
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Черный Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 4
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет Желтый
Вес (без аксессуаров) (кг) 4,5
Вес (с упаковкой) (кг) 6,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 349 x 328 x 492

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Поролонновый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Складная ручка для переноски
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Хозяйственный пылесос KWD 3 V-17/4/20/F
Области применения
  • Террасы
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
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