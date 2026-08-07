Хозяйственный пылесос KWD 3 V-17/4/20/F
Хозяйственный пылесос KWD 3 V-17/4/20/F выделяется благодаря своему 17-литровому пластиковому контейнеру, 4-метровому шнуру и 2-метровому всасывающему шлангу, а также компактной системе хранения шланга.
Прочный 17-литровый пластиковый контейнер, 4-метровый шнур и 2-метровый всасывающий шланг: KWD 3 V-17/4/20/F — это энергоэффективное устройство начального уровня, предлагающее впечатляющее соотношение цены и качества. Этот хозяйственный пылесос выделяется на фоне других благодаря своему компактному и привлекательному дизайну, а также превосходным результатам уборки сухой, мелкой или крупной грязи. Рукоятка может быть отсоединена, а аксессуары могут крепиться непосредственно к всасывающему шлангу для удобства уборки даже в труднодоступных местах. Кроме того, всасывающий шланг можно компактно и безопасно хранить, подвесив его на головку устройства и закрепив с обеих сторон. Парковочное положение, предусмотренное на бампере, позволяет также быстро и удобно хранить трубки и насадку для пола во время коротких перерывов в работе. Другие его преимущества включают практичную функцию выдува и полку для хранения на головке устройства, которая идеально подходит для инструментов и мелких деталей.
Особенности и преимущества
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройстваКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Интуитивно понятные механизмы фиксации для левшей и правшей.
Панель для укладки мелких предметовДля надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|230
|Разрежение (мбар)
|макс. 230
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 45
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Черный Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|4,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Поролонновый фильтр: 1 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Складная ручка для переноски
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Области применения
- Террасы
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской