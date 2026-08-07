Прочный 17-литровый пластиковый контейнер, 4-метровый шнур и 2-метровый всасывающий шланг: KWD 3 V-17/4/20/F — это энергоэффективное устройство начального уровня, предлагающее впечатляющее соотношение цены и качества. Этот хозяйственный пылесос выделяется на фоне других благодаря своему компактному и привлекательному дизайну, а также превосходным результатам уборки сухой, мелкой или крупной грязи. Рукоятка может быть отсоединена, а аксессуары могут крепиться непосредственно к всасывающему шлангу для удобства уборки даже в труднодоступных местах. Кроме того, всасывающий шланг можно компактно и безопасно хранить, подвесив его на головку устройства и закрепив с обеих сторон. Парковочное положение, предусмотренное на бампере, позволяет также быстро и удобно хранить трубки и насадку для пола во время коротких перерывов в работе. Другие его преимущества включают практичную функцию выдува и полку для хранения на головке устройства, которая идеально подходит для инструментов и мелких деталей.