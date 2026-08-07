Aspirator umed-uscat KWD 3 V-17/4/20/F
Aspiratorul umed/uscat KWD 3 V-17/4/20/F se remarcă prin recipientul său din plastic de 17 litri, un cablu de 4 metri și un furtun de aspirație lung de 2 metri, precum și un sistem compact de depozitare a furtunului.
Un container robust din plastic de 17 litri, un cablu de 4 metri și un furtun de aspirație de 2 metri: Aspiratorul umed-uscat KWD 3 V-17/4/20/F este un aparat de bază eficient energetic, care oferă un raport calitate-preț impresionant. Acest aspirator umed-uscat se distinge prin designul său compact și atractiv, precum și prin rezultatele excelente de curățare pe murdăria uscată, fină sau grosieră. Mânerul poate fi detașat, iar accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirație pentru o aspirare ușoară, chiar și în spații înguste. În plus, furtunul de aspirație poate fi depozitat compact și în siguranță, prin agățarea lui de capul aparatului și fixarea pe ambele părți. Poziția de parcare prevăzută pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru. Printre celelalte avantaje ale sale se numără funcția practică de suflare și raftul de depozitare de pe capul aparatului, care este ideal pentru unelte și piese mici.
Caracteristici si beneficii
Depozitare practică pentru cablu și accesoriiDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatuluiEconomisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme intuitive de fixare pentru utilizatori stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitarePentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|230
|Vacuum (mbar)
|max. 230
|Debit aer (l/s)
|max. 45
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Negru Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru din spumă: 1 Bucată
Echipament
- Sac de filtrare din fleece: 3-straturi
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Atelier
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby