Un container robust din plastic de 17 litri, un cablu de 4 metri și un furtun de aspirație de 2 metri: Aspiratorul umed-uscat KWD 3 V-17/4/20/F este un aparat de bază eficient energetic, care oferă un raport calitate-preț impresionant. Acest aspirator umed-uscat se distinge prin designul său compact și atractiv, precum și prin rezultatele excelente de curățare pe murdăria uscată, fină sau grosieră. Mânerul poate fi detașat, iar accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirație pentru o aspirare ușoară, chiar și în spații înguste. În plus, furtunul de aspirație poate fi depozitat compact și în siguranță, prin agățarea lui de capul aparatului și fixarea pe ambele părți. Poziția de parcare prevăzută pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru. Printre celelalte avantaje ale sale se numără funcția practică de suflare și raftul de depozitare de pe capul aparatului, care este ideal pentru unelte și piese mici.