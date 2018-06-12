WD 2 Plus V-12/6/18/C впечатляет своим компактным дизайном, сверхмощностью и энергоэффективностью, а также потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Машина обеспечивает превосходные результаты очистки при сухой, влажной, тонкой и грубая грязь. Пылесос для влажной и сухой уборки имеет прочный и ударопрочный пластиковый контейнер емкостью 12 литров, кабель длиной 6 метров, а также всасывающий шланг длиной 1,8 метра с прямой ручкой, насадку для пола Clips и флисовый фильтр-мешок. Цельный картриджный фильтр позволяет пылесосить как сухую, так и влажную грязь без замены фильтра. Его можно установить на корзину фильтра, повернув его по часовой стрелке. Пылесос также имеет практичную функцию выдувания, которую можно использовать в местах, где уборка затруднена. Место для хранения на головке машины используется для безопасного хранения инструментов и мелких деталей. Трубки и насадки для пола также можно быстро и удобно закрепить в парковочном положении на бампере. Кроме того, машина может похвастаться компактным отсеком для хранения, простым отделением для аксессуаров, системой блокировки «Pull & Push» и эргономичной ручкой для переноски для удобной транспортировки.