WD 2 Plus V-12/6/18/C impresionează prin designul său compact, este puternic și eficient din punct de vedere energetic – cu un consum de energie de numai 1000 W. Aspiratorul pentru curățenia umedă și uscată are un recipient din plastic de 12 litri robust și rezistent la impact, cablu de 6 metri, precum și furtun de aspirație lung de 1,8 metri cu mâner drept, duză pentru podea și sac de filtru din lână. Filtrul cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea murdăriei uscate și umede fără înlocuirea filtrului și poate fi instalat pe coșul filtrului rotind în sensul acelor ceasornicului. Aspiratorul are si o funcție practica de suflantă, care poate fi folosita în locurile unde aspirarea este dificilă. Zona de depozitare de pe capul mașinii este utilizată pentru depozitarea în siguranță a accesoriilor și a pieselor mici. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, pot depozitate rapid și convenabil în poziția verticală pe bara de protecție.