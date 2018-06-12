Aspirator umed-uscat WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
Aspiratorul WD 2 Plus V-12/6/18/C este prevazut cu functie de suflantă și filtru cartus cu un recipient din plastic de 12 l, cablu de 6 m si furtun de aspiratie de 1,8 m.
WD 2 Plus V-12/6/18/C impresionează prin designul său compact, este puternic și eficient din punct de vedere energetic – cu un consum de energie de numai 1000 W. Aspiratorul pentru curățenia umedă și uscată are un recipient din plastic de 12 litri robust și rezistent la impact, cablu de 6 metri, precum și furtun de aspirație lung de 1,8 metri cu mâner drept, duză pentru podea și sac de filtru din lână. Filtrul cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea murdăriei uscate și umede fără înlocuirea filtrului și poate fi instalat pe coșul filtrului rotind în sensul acelor ceasornicului. Aspiratorul are si o funcție practica de suflantă, care poate fi folosita în locurile unde aspirarea este dificilă. Zona de depozitare de pe capul mașinii este utilizată pentru depozitarea în siguranță a accesoriilor și a pieselor mici. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, pot depozitate rapid și convenabil în poziția verticală pe bara de protecție.
Caracteristici si beneficii
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică a accesoriilorDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Staționarea rapidă a furtunului pe capacul aparatului pentru opriri și întreruperi.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|220
|Vacuum (mbar)
|max. 220
|Debit aer (l/s)
|max. 43
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|12
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|6
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby