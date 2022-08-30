Пылесос WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation — идеальный пылесос для влажной и сухой уборки для частных строительных площадок: он обеспечивает сверхмощное всасывание при потребляемой мощности всего 1300 Вт. В комплект поставки входит комплект для ремонта, который гарантирует эффективное удаление всех видов крупных загрязнений, что делает его идеальным для работ по уборке, связанных с ремонтными работами. Даже мелкую пыль или листву можно легко собрать. Устройство оснащено прочным 30-литровым контейнером из нержавеющей стали со сливным винтом, шнуром длиной 8 метров, всасывающим шлангом длиной 2,2 метра, трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и мешочным фильтром из нетканого материала. При уборке мелкой пыли забитый фильтр можно эффективно очистить одним нажатием кнопки с помощью встроенной функции очистки фильтра. Таким образом, полная мощность всасывания быстро восстанавливается. Устройство также оснащено розеткой для подключения электроинструмента. Когда они подключены, пылесос включается или выключается с помощью подключенного электроинструмента. Грязь, образовавшаяся в результате распиливания или шлифования, всасывается напрямую. И само собой разумеется, что пылесос оснащен другими знакомыми функциями оборудования проверенной линейки пылесосов Kärcher для влажной и сухой уборки.