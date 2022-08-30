Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
Сверхмощный и энергосберегающий: пылесос WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation для влажной и сухой уборки с комплектом для ремонта, плоским складчатым фильтром, функцией очистки фильтра и встроенной розеткой.
Пылесос WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation — идеальный пылесос для влажной и сухой уборки для частных строительных площадок: он обеспечивает сверхмощное всасывание при потребляемой мощности всего 1300 Вт. В комплект поставки входит комплект для ремонта, который гарантирует эффективное удаление всех видов крупных загрязнений, что делает его идеальным для работ по уборке, связанных с ремонтными работами. Даже мелкую пыль или листву можно легко собрать. Устройство оснащено прочным 30-литровым контейнером из нержавеющей стали со сливным винтом, шнуром длиной 8 метров, всасывающим шлангом длиной 2,2 метра, трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и мешочным фильтром из нетканого материала. При уборке мелкой пыли забитый фильтр можно эффективно очистить одним нажатием кнопки с помощью встроенной функции очистки фильтра. Таким образом, полная мощность всасывания быстро восстанавливается. Устройство также оснащено розеткой для подключения электроинструмента. Когда они подключены, пылесос включается или выключается с помощью подключенного электроинструмента. Грязь, образовавшаяся в результате распиливания или шлифования, всасывается напрямую. И само собой разумеется, что пылесос оснащен другими знакомыми функциями оборудования проверенной линейки пылесосов Kärcher для влажной и сухой уборки.
Особенности и преимущества
Специальные принадлежности для удаления грубых загрязнений во время ремонтных работБыстрая, легкая и тщательная уборка грязи без рассеивания пыли. Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментамиНемедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Эффективная очистка фильтраСистема очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
- Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Всасывающий шланг можно безопасно хранить, повесив его на головку устройства.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
- Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Слив
- Быстрый и легкий слив больших объемов воды.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Надежное, но легкодоступное хранилище для прилагаемых аксессуаров.
- Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1300
|Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Мощность всасывания (Вт)
|300
|Разрежение (мбар)
|макс. 280
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 75
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал контейнера для мусора
|Из нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Из нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|8
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,497
|Вес (с упаковкой) (кг)
|14,334
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Из нержавеющей стали
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
- Щелевая насадка
- Гибкий всасывающий шланг: 1 м, 35 мм
- Адаптер для подключения электроинструментов
- Всасывающий шланг для крупного мусора: 1.7 м, Пластик
- Удлинительная трубка для крупного мусора: 2 шт., 0.5 м, 45 мм, Пластик
- Насадка для крупного мусора
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Розетка с автоматикой включения / отключения
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Регулировка мощности
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Пространство для хранения мелких деталей
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Слив
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Видео
Области применения
- Уборка при ремонте
- Мелкий мусор
- Уборка в мастерской
- Террасы
- Уборка в подвале
- Жидкости