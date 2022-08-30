Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation

Сверхмощный и энергосберегающий: пылесос WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation для влажной и сухой уборки с комплектом для ремонта, плоским складчатым фильтром, функцией очистки фильтра и встроенной розеткой.

Пылесос WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation — идеальный пылесос для влажной и сухой уборки для частных строительных площадок: он обеспечивает сверхмощное всасывание при потребляемой мощности всего 1300 Вт. В комплект поставки входит комплект для ремонта, который гарантирует эффективное удаление всех видов крупных загрязнений, что делает его идеальным для работ по уборке, связанных с ремонтными работами. Даже мелкую пыль или листву можно легко собрать. Устройство оснащено прочным 30-литровым контейнером из нержавеющей стали со сливным винтом, шнуром длиной 8 метров, всасывающим шлангом длиной 2,2 метра, трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и мешочным фильтром из нетканого материала. При уборке мелкой пыли забитый фильтр можно эффективно очистить одним нажатием кнопки с помощью встроенной функции очистки фильтра. Таким образом, полная мощность всасывания быстро восстанавливается. Устройство также оснащено розеткой для подключения электроинструмента. Когда они подключены, пылесос включается или выключается с помощью подключенного электроинструмента. Грязь, образовавшаяся в результате распиливания или шлифования, всасывается напрямую. И само собой разумеется, что пылесос оснащен другими знакомыми функциями оборудования проверенной линейки пылесосов Kärcher для влажной и сухой уборки.

Особенности и преимущества
Специальные принадлежности для удаления грубых загрязнений во время ремонтных работ
Специальные принадлежности для удаления грубых загрязнений во время ремонтных работ
Быстрая, легкая и тщательная уборка грязи без рассеивания пыли. Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Эффективная очистка фильтра
Эффективная очистка фильтра
Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
  • Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
  • Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Всасывающий шланг можно безопасно хранить, повесив его на головку устройства.
  • Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Слив
  • Быстрый и легкий слив больших объемов воды.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Надежное, но легкодоступное хранилище для прилагаемых аксессуаров.
  • Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1300
Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт) мин. 100 - макс. 2100
Мощность всасывания (Вт) 300
Разрежение (мбар) макс. 280
Расход воздуха (л/с) макс. 75
Объем мусоросборника (л) 30
Материал контейнера для мусора Из нержавеющей стали
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Из нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 8
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,497
Вес (с упаковкой) (кг) 14,334
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 418 x 382 x 693

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Из нержавеющей стали
  • Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
  • Щелевая насадка
  • Гибкий всасывающий шланг: 1 м, 35 мм
  • Адаптер для подключения электроинструментов
  • Всасывающий шланг для крупного мусора: 1.7 м, Пластик
  • Удлинительная трубка для крупного мусора: 2 шт., 0.5 м, 45 мм, Пластик
  • Насадка для крупного мусора
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Розетка с автоматикой включения / отключения
  • Функция очистки фильтра
  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Регулировка мощности
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Удобная ручка для переноски 3-в-1
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Слив
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation

Видео

Области применения
  • Уборка при ремонте
  • Мелкий мусор
  • Уборка в мастерской
  • Террасы
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
Принадлежности
