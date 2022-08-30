Aspiratorul WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation este aspiratorul umed și uscat ideal pentru șantierele de construcții private: asigură o aspirare foarte mare cu un consum de energie de numai 1300 de wați. În pachetul de livrare este inclus un kit de renovare care garantează îndepărtarea eficientă a tuturor tipurilor de murdărie grosieră, ceea ce îl face ideal pentru lucrările de curățenie care sunt asociate cu lucrările de renovare. Chiar și praful fin sau frunzele pot fi îndepărtate cu ușurință. Aparatul este echipat cu un recipient robust din oțel inoxidabil de 30 de litri cu bușon de scurgere, un cablu de 8 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri, tuburi din oțel inoxidabil, o duză de podea comutabilă, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. La aspirarea prafului fin, filtrul înfundat poate fi curățat eficient, prin simpla apăsare a unui buton, prin intermediul funcțieiintegrate de curățare a filtrului. În acest fel, puterea de aspirare completă este restabilită rapid. Aparatul este prevăzut, de asemenea, cu o priză de alimentare pentru conectarea uneltelor electrice. Atunci când acestea sunt conectate, aspiratorul este pornit sau oprit prin intermediul sculei electrice conectate. Murdăria rezultată în urma tăierii cu ferăstrăul sau a șlefuirii este aspirată direct. Și este de la sine înțeles că aspiratorul este dotat cu alte caracteristici familiare ale echipamentului din gama de aspiratoare umede și uscate Kärcher, testate și verificate.