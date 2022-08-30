Aspirator umed-uscat WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
Ultra-puternic și eficient din punct de vedere energetic: Aspiratorul WD 6 Renovation umed și uscat cu kit de renovare, filtru plat plisat, funcție de curățare a filtrului și priză de alimentare integrată.
Aspiratorul WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation este aspiratorul umed și uscat ideal pentru șantierele de construcții private: asigură o aspirare foarte mare cu un consum de energie de numai 1300 de wați. În pachetul de livrare este inclus un kit de renovare care garantează îndepărtarea eficientă a tuturor tipurilor de murdărie grosieră, ceea ce îl face ideal pentru lucrările de curățenie care sunt asociate cu lucrările de renovare. Chiar și praful fin sau frunzele pot fi îndepărtate cu ușurință. Aparatul este echipat cu un recipient robust din oțel inoxidabil de 30 de litri cu bușon de scurgere, un cablu de 8 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri, tuburi din oțel inoxidabil, o duză de podea comutabilă, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. La aspirarea prafului fin, filtrul înfundat poate fi curățat eficient, prin simpla apăsare a unui buton, prin intermediul funcțieiintegrate de curățare a filtrului. În acest fel, puterea de aspirare completă este restabilită rapid. Aparatul este prevăzut, de asemenea, cu o priză de alimentare pentru conectarea uneltelor electrice. Atunci când acestea sunt conectate, aspiratorul este pornit sau oprit prin intermediul sculei electrice conectate. Murdăria rezultată în urma tăierii cu ferăstrăul sau a șlefuirii este aspirată direct. Și este de la sine înțeles că aspiratorul este dotat cu alte caracteristici familiare ale echipamentului din gama de aspiratoare umede și uscate Kärcher, testate și verificate.
Caracteristici si beneficii
Accesorii speciale pentru indepartare murdariei grosiere in timpul renovariiIndepartarea rapida si usoara a murdariei fara dispersie de praf Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Curățarea eficientă a filtrelorJeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului
- Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria
- Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Furtunul de aspirare poate fi depozitat în siguranță prin agățarea acestuia de capacul dispozitivului.
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
- Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile.
Buson de golire
- Golirea unor cantitati mari de apa, cu economie de timp si energie.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Spațiu de depozitare sigur, și totuși ușor accesibil, pentru accesoriile furnizate.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1300
|Putere nominală priză integrată (W)
|min. 100 - max. 2100
|Putere de aspirație (W)
|300
|Vacuum (mbar)
|max. 280
|Debit aer (l/s)
|max. 75
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|30
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|8
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|9,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|14,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil cu protecție electrostatică
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Duză de pardoseală umed/uscată: Comutabila
- Duza pentru spații înguste
- Furtun de aspiraţie flexibil: 1 m, 35 mm
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
- Furtun de aspirare a particulelor mai mari de murdărie: 1.7 m, Plastic
- Țeavă de aspirare pentru particule mari de murdărie: 2 Bucată, 0.5 m, 45 mm, Plastic
- Duza pentru particule mai mari de murdărie
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Funcție de curățare filtru
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Putere reglabilă.
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Buson de golire
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 5 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Renovare
- Murdărie fină
- Atelier
- Terasa
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor