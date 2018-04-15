WD 2 Plus S V-15/4/18/C впечатляет своим компактным дизайном, превосходной мощностью всасывания и энергоэффективностью – и все это при номинальной потребляемой мощности всего 1000 Вт. Это гарантирует, что устройство обеспечивает превосходные результаты уборки сухой, влажной, мелкой или крупной грязи. Хозяйственный пылесос поставляется с прочным 15-литровым контейнером из нержавеющей стали, 4-метровым кабелем и 1,8-метровым всасывающим шлангом с прямой рукояткой, насадкой для пола Clips и флисовым фильтр-мешком. Цельный картриджный фильтр позволяет убирать как сухую, так и влажную грязь и может быть прикреплен к корзине фильтра простым поворотом по часовой стрелке. Пылесос также оснащен практичной функцией выдува, которую можно использовать для уборки в труднодоступных для всасывания местах, и не только. Поверхность для хранения на верхней части устройства используется для безопасного размещения инструментов и мелких деталей, таких как винты и гвозди. Трубки и насадки для пола также можно быстро и удобно убрать в парковочное положение, предусмотренное на бампере. Кроме того, устройство отличается компактным дизайном, удобным хранением аксессуаров, системой блокировки Pull & Push иэргономичной ручкой для переноски, благодаря которой его удобно носить.