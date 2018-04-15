Aspiratorul umed-uscat WD 2 Plus S V-15/4/18/C impresionează prin designul său compact, puterea excelentă de aspirare și eficiența energetică – toate la o putere nominală de intrare de doar 1.000 W. Acest lucru asigură că aparatul oferă rezultate excelente de curățare, indiferent dacă vă confruntați cu murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed-uscat vine cu un container robust din oțel inoxidabil de 15 litri, un cablu de 4 m și un furtun de aspirație de 1,8 m cu mâner drept, o duză de podea cu clipsuri și un sac filtrant din fleece. Filtrul tip cartuș dintr-o singură bucată face posibilă aspirarea atât a murdăriei uscate, cât și a celei umede și poate fi atașat la coșul filtrului pur și simplu prin rotirea în sensul acelor de ceasornic. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare care poate fi utilizată pentru a curăța în locuri unde aspirarea este dificilă și nu numai. Suprafața de depozitare de deasupra aparatului este utilizată pentru depozitarea sigură a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, depozitate rapid și convenabil în poziția de parcare prevăzută pe bara de protecție.În plus, aparatul se mândrește cu un design compact, depozitarea ușoară a accesoriilor, sistemul de blocare Pull & Push și un mâner de transport cu formă ergonomică, ceea ce îl face confortabil de transportat.