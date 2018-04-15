Aspirator umed-uscat WD 2 Plus S V-15/4/18/C
WD 2 Plus S V-15/4/18/C este aspiratorul umed/uscat perfect pentru începători, cu recipientul său din oțel inoxidabil de 15 l, filtrul tip cartuș dintr-o singură bucată, funcția de suflare, cablul lung de 4 m și furtunul de aspirație de 1,8 m.
Aspiratorul umed-uscat WD 2 Plus S V-15/4/18/C impresionează prin designul său compact, puterea excelentă de aspirare și eficiența energetică – toate la o putere nominală de intrare de doar 1.000 W. Acest lucru asigură că aparatul oferă rezultate excelente de curățare, indiferent dacă vă confruntați cu murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed-uscat vine cu un container robust din oțel inoxidabil de 15 litri, un cablu de 4 m și un furtun de aspirație de 1,8 m cu mâner drept, o duză de podea cu clipsuri și un sac filtrant din fleece. Filtrul tip cartuș dintr-o singură bucată face posibilă aspirarea atât a murdăriei uscate, cât și a celei umede și poate fi atașat la coșul filtrului pur și simplu prin rotirea în sensul acelor de ceasornic. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare care poate fi utilizată pentru a curăța în locuri unde aspirarea este dificilă și nu numai. Suprafața de depozitare de deasupra aparatului este utilizată pentru depozitarea sigură a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, depozitate rapid și convenabil în poziția de parcare prevăzută pe bara de protecție.În plus, aparatul se mândrește cu un design compact, depozitarea ușoară a accesoriilor, sistemul de blocare Pull & Push și un mâner de transport cu formă ergonomică, ceea ce îl face confortabil de transportat.
Caracteristici si beneficii
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică a accesoriilorDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|220
|Vacuum (mbar)
|max. 220
|Debit aer (l/s)
|max. 43
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|15
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|353 x 328 x 431
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby