Хозяйственный пылесос WD 3 V-15/4/20 Car
WD 3 V-15/4/20 Car, оснащенный 15-литровым мусоросборником, 4-метровым кабелем и 2-метровым всасывающим шлангом, благодаря специальным насадкам обеспечивает особенно тщательную уборку.
Компактный и энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 3 V-15/4/20 Car развивает очень высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он впечатляет своей комплектацией, включающей насадку для автомобиля, удлиненную щелевую насадку и щеточные насадки с мягкой и жесткой щетиной. Эти специальные принадлежности позволяют быстро и тщательно очистить весь салон и багажник – от чувствительных поверхностей панели приборов и узких промежутков между сиденьями до сильно загрязненных ковриков под ногами. При этом благодаря съемной рукоятке насадки можно присоединять непосредственно к всасывающему шлангу для легкой уборки в стесненных пространственных условиях. Аппарат оснащен ударопрочным пластмассовым мусоросборником объемом 15 л, 4-метровый кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом со съемной рукояткой, насадкой для пола со вставками, патронным фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Неразборный патронный фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Особенности и преимущества
Специальные аксессуары для внутренней очистки автомобиляДля достижения наилучших результатов очистки на чувствительных поверхностей, узких щелей и больших поверхностей. Для оптимального удаления мелкой и въевшейся грязи.
Съемная ручкаВозможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу. Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Патронный (картриджный) фильтрДля чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например, с гравийной дорожки
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|230
|Разрежение (мбар)
|макс. 230
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 45
|Объем мусоросборника (л)
|15
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,48
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 457
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Удлиненная щелевая насадка (350 мм)
- Автомобильная насадка
- Всасывающая щетка с мягкой щетиной
- Всасывающая щетка с жесткой щетиной
- Патронный (картриджный) фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Складная ручка для переноски
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео
Области применения
- Багажник
- Автомобильные сиденья
- Заднее сиденье
- Пространство для ног
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Автомобильная приборная панель
- Центральная консоль
- Террасы
- Уборка в подвале
- Жидкости