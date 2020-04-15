Компактный и энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 3 V-15/4/20 Car развивает очень высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он впечатляет своей комплектацией, включающей насадку для автомобиля, удлиненную щелевую насадку и щеточные насадки с мягкой и жесткой щетиной. Эти специальные принадлежности позволяют быстро и тщательно очистить весь салон и багажник – от чувствительных поверхностей панели приборов и узких промежутков между сиденьями до сильно загрязненных ковриков под ногами. При этом благодаря съемной рукоятке насадки можно присоединять непосредственно к всасывающему шлангу для легкой уборки в стесненных пространственных условиях. Аппарат оснащен ударопрочным пластмассовым мусоросборником объемом 15 л, 4-метровый кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом со съемной рукояткой, насадкой для пола со вставками, патронным фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Неразборный патронный фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.