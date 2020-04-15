Aspiratorul auto pentru curățare umedă și uscată WD 3 V-15/4/20 asigură o aspirație excelentă și este eficient din punct de vedere energetic și compact - cu un consum de energie de numai 1000 W. Aparatul impresionează cu o duză pentru mașină, o duză pentru crăpături extra-lungă și o perie de aspirație cu peri moi și duri. Fie că este vorba de suprafețe sensibile, cum ar fi tabloul de bord, zone foarte murdare, cum ar fi zona pentru picioare, suprafețe mari precum portbagaj sau locuri înguste între scaune: datorită periilor și duzelor speciale, fiecare zonă din interiorul vehiculului poate fi curățată fără efort și temeinic. . Mânerul detașabil permite ca periile și duza să fie atașate direct la furtunul de aspirație, permițând astfel lucrul fără efort în spații înguste. Echipat cu recipient din plastic robust și rezistent la impact de 15 litri, cablu de 4 metri și furtun de aspirație de 2 metri cu mâner detașabil, duză pentru podea Clips, duză pentru crăpături, filtru cartuş și pungă de filtru fleece. Filtrul cartus dintr-o bucata permite aspirarea murdariei uscate si umede fara a fi nevoie sa schimbati filtrul.