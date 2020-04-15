Aspirator umed-uscat WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
Aspiratorul auto pentru curățare umedă și uscată WD 3 V-15/4/20 Car curăță interiorul auto cu duze speciale, recipientul de plastic de 15 l, cablu de 4 m și furtun de aspirație de 2 m.
Aspiratorul auto pentru curățare umedă și uscată WD 3 V-15/4/20 asigură o aspirație excelentă și este eficient din punct de vedere energetic și compact - cu un consum de energie de numai 1000 W. Aparatul impresionează cu o duză pentru mașină, o duză pentru crăpături extra-lungă și o perie de aspirație cu peri moi și duri. Fie că este vorba de suprafețe sensibile, cum ar fi tabloul de bord, zone foarte murdare, cum ar fi zona pentru picioare, suprafețe mari precum portbagaj sau locuri înguste între scaune: datorită periilor și duzelor speciale, fiecare zonă din interiorul vehiculului poate fi curățată fără efort și temeinic. . Mânerul detașabil permite ca periile și duza să fie atașate direct la furtunul de aspirație, permițând astfel lucrul fără efort în spații înguste. Echipat cu recipient din plastic robust și rezistent la impact de 15 litri, cablu de 4 metri și furtun de aspirație de 2 metri cu mâner detașabil, duză pentru podea Clips, duză pentru crăpături, filtru cartuş și pungă de filtru fleece. Filtrul cartus dintr-o bucata permite aspirarea murdariei uscate si umede fara a fi nevoie sa schimbati filtrul.
Caracteristici si beneficii
Accesorii speciale pentru curatare interior autoPentru cele mai bune rezultate de curatare pe suprafete delicate, mari si locuri inguste. Pentru indepartarea optima a murdariei persistente.
Mâner detașabilPosibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului.
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|230
|Vacuum (mbar)
|max. 230
|Debit aer (l/s)
|max. 45
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|15
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 457
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duză pentru fisuri foarte lungi (350 mm)
- Duza pentru aspirarea autoturismului
- Perie de aspirare cu peri moi
- Perie de aspirare cu peri tari
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Portbagaj auto
- Scaune auto
- Bancheta auto
- Mocheta auto
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Tabloul de bord
- Consolă centrală
- Terasa
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor