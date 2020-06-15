Хозяйственный пылесос WD 3 S V-15/6/20 Home
Идеально подходит для уборки дома: WD 3 S V-15/6/20 Home поставляется с пластиковым контейнером на 15 л, 6-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом, специальной системой фильтров и специальными аксессуарами.
Пылесос для сухой и влажной уборки WD 3 S V-15/6/20 Home — идеальный пылесос для дома благодаря низкому энергопотреблению — всего 1000 Вт. Благодаря специальным аксессуарам и системе фильтров он идеально подходит для уборки сухой грязи, а также воды и осколков стекла. Пылесос впечатляет своим прочным 15-литровым контейнером из нержавеющей стали, 6-метровым кабелем и 2-метровым всасывающим шлангом со съемной ручкой для удобной уборки в ограниченном пространстве. Другие функции включают в себя переключаемую насадку для пола для глубокой очистки ковров и твердых полов, насадку для мягкой мебели для бережной очистки мягкой мебели, 3 ворсистых фильтровальных мешка, отделение для всасывающего шланга и место для хранения на пылесосе, практичную функцию воздуходувки, вращающийся переключатель для включения и выключения, система блокировки «Pull & Push» для простого открывания и закрывания контейнера, а также ручка для переноски эргономичной формы.
Особенности и преимущества
Специальные насадки для очистки напольных покрытий и мягкой мебелиГарантирует оптимальный результат уборки Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Специальная система фильтрацииДля сбора сухого и влажного мусора, а также, осколков стекла Для различных задач уборки Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|230
|Разрежение (мбар)
|макс. 230
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 45
|Объем мусоросборника (л)
|15
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|6
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,839
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|353 x 328 x 458
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Патронный (картриджный) фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 3 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Складная ручка для переноски
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Области применения
- Ковровое покрытие
- Твердые напольные покрытия
- Обивка
- Мягкая мебель
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Жидкости