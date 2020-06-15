Пылесос для сухой и влажной уборки WD 3 S V-15/6/20 Home — идеальный пылесос для дома благодаря низкому энергопотреблению — всего 1000 Вт. Благодаря специальным аксессуарам и системе фильтров он идеально подходит для уборки сухой грязи, а также воды и осколков стекла. Пылесос впечатляет своим прочным 15-литровым контейнером из нержавеющей стали, 6-метровым кабелем и 2-метровым всасывающим шлангом со съемной ручкой для удобной уборки в ограниченном пространстве. Другие функции включают в себя переключаемую насадку для пола для глубокой очистки ковров и твердых полов, насадку для мягкой мебели для бережной очистки мягкой мебели, 3 ворсистых фильтровальных мешка, отделение для всасывающего шланга и место для хранения на пылесосе, практичную функцию воздуходувки, вращающийся переключатель для включения и выключения, система блокировки «Pull & Push» для простого открывания и закрывания контейнера, а также ручка для переноски эргономичной формы.