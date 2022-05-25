Пылесос для сухой и влажной уборки WD 5 P V-25/5/22 с потребляемой мощностью 1100 Ватт обеспечивает идеальные результаты уборки всех типов грязи – сухой или влажной, мелкой или крупной. Устройство поставляется с 25-литровым пластиковый контейнер, шнур длиной 5 м, всасывающий шланг длиной 2,2 м, переключаемая насадка для пола, плоский складчатый фильтр и фильтр-мешок из нетканого материала. Встроенная розетка с автоматическим включением/выключением позволяет подключать электроинструменты. Грязь, образовавшаяся в результате распиливания или шлифования, всасывается напрямую. Поворотным переключателем можно регулировать мощность всасывания по мере необходимости. Благодаря запатентованной технологии удаления фильтра плоский складчатый фильтр можно снять за считанные секунды, избегая контакта с грязью. Кнопку очистки фильтра можно нажать, чтобы эффективно очистить фильтр и восстановить мощность всасывания. Съемная ручка с электростатической защитой позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно закрепить на крышке устройства для экономии места при хранении.