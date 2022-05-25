Aspirator umed-uscat WD 5 P V-25/5/22
WD 5 P V-25/5/22 se remarcă prin recipientul său de plastic de 25 de litri, priza de alimentare pentru lucrul cu unelte electrice, un cablu de 5 metri și un furtun de aspirare de 2,2 metri.
Aspiratorul WD 5 P V-25/5/22 umed și uscat, cu un consum de 1100 de wați, obține rezultate perfecte de curățare a tuturor tipurilor de murdărie, uscată sau umedă, fină sau grosieră. Aparatul este dotat cu un recipient de plastic de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri lungime, o duză de podea comutabilă, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Priza de alimentare integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire permite conectarea uneltelor electrice. Murdăria rezultată în urma tăierii cu ferăstrăul sau a șlefuirii este aspirată direct. Comutatorul rotativ poate fi utilizat pentru a regla puterea de aspirare în funcție de necesități. Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a filtrului, filtrul cu pliuri plate poate fi îndepărtat în câteva secunde, evitându-se în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța eficient filtrul și a restabili puterea de aspirare. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi fixat la capacul aparatului pentru o depozitare care economisește spațiu. Spatiul de depozitare prevăzut pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru.
Caracteristici si beneficii
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Curățarea eficientă a filtrelorJeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
- Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1200
|Putere nominală priză integrată (W)
|min. 100 - max. 2100
|Putere de aspirație (W)
|280
|Vacuum (mbar)
|max. 260
|Debit aer (l/s)
|max. 70
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|25
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|418 x 382 x 653
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil cu protecție electrostatică
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Comutabila
- Duza pentru spații înguste
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Funcție de curățare filtru
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Putere reglabilă.
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 5 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Renovare
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Terasa
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Pivniță
- Cameră pentru hobby
- Loc de intrare