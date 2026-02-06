Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
Аккумуляторный комплект для пылесоса сухой и влажной уборки WD 3-18 на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Безграничная уборка: аккумуляторный комплект для пылесоса WD 3-18 для влажной и сухой уборки работает на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В и предлагает максимальную гибкость, компактный дизайн и свободу передвижения. Устройство идеально сочетает в себе всасывающий шланг длиной 2 метра и насадку для пола с зажимом и может мгновенно удалить влажную, мелкую или крупную грязь. Устройство также оснащено прочным 17-литровым пластиковым контейнером, цельным картриджным фильтром и флисовым фильтр-мешком. Дополнительные функции включают в себя практичную функцию воздуходувки для мест, где уборка пылесосом невозможна, полка для хранения инструментов и мелких предметов, поворотный переключатель для легкого включения и выключения устройства, эргономичная ручка для переноски, а также функция «Pull & Push». система запирания, позволяющая легко открывать и закрывать контейнер. Парковочное положение, предусмотренное на бампере, позволяет быстро и удобно хранить трубки и насадку для пола во время короткого перерыва в работе. В комплект поставки также входит аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач и зарядное устройство.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВПозволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.
Патронный (картриджный) фильтрВозможность сухой и влажной уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Практичное хранение аксесуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|270
|Мощность всасывания (Вт)
|75
|Разрежение (мбар)
|макс. 110
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 30
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 20 (5,0 А·ч)
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|585
|Зарядный ток (A)
|0,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,06
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,342
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 493
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Интеллектуальный дисплей: встроено в аккумулятор
- Функция воздуходувки
- Возможность «парковки»
- Складная ручка для переноски
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Области применения
- Террасы
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Беседка в саду
- Интерьер автомобиля
- Жидкости
- Уборка в мастерской
- Гараж
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской