Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)

Аккумуляторный комплект для пылесоса сухой и влажной уборки WD 3-18 на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В.

Безграничная уборка: аккумуляторный комплект для пылесоса WD 3-18 для влажной и сухой уборки работает на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В и предлагает максимальную гибкость, компактный дизайн и свободу передвижения. Устройство идеально сочетает в себе всасывающий шланг длиной 2 метра и насадку для пола с зажимом и может мгновенно удалить влажную, мелкую или крупную грязь. Устройство также оснащено прочным 17-литровым пластиковым контейнером, цельным картриджным фильтром и флисовым фильтр-мешком. Дополнительные функции включают в себя практичную функцию воздуходувки для мест, где уборка пылесосом невозможна, полка для хранения инструментов и мелких предметов, поворотный переключатель для легкого включения и выключения устройства, эргономичная ручка для переноски, а также функция «Pull & Push». система запирания, позволяющая легко открывать и закрывать контейнер. Парковочное положение, предусмотренное на бампере, позволяет быстро и удобно хранить трубки и насадку для пола во время короткого перерыва в работе. В комплект поставки также входит аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач и зарядное устройство.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY): Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Позволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY): Патронный (картриджный) фильтр
Патронный (картриджный) фильтр
Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY): Практичное хранение аксесуаров
Практичное хранение аксесуаров
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
  • Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 270
Мощность всасывания (Вт) 75
Разрежение (мбар) макс. 110
Расход воздуха (л/с) макс. 30
Объем мусоросборника (л) 17
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 5
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 20 (5,0 А·ч)
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 585
Зарядный ток (A) 0,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,06
Вес (с упаковкой) (кг) 7,342
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 349 x 328 x 493

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Интеллектуальный дисплей: встроено в аккумулятор
  • Функция воздуходувки
  • Возможность «парковки»
  • Складная ручка для переноски
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)

Видео

Области применения
  • Террасы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Беседка в саду
  • Интерьер автомобиля
  • Жидкости
  • Уборка в мастерской
  • Гараж
  • Уборка в подвале
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова