Aspirator umed-uscat cu acumulator WD 3-18 Battery Set
Aspiratorul umed-uscat WD 3-18 cu baterie de 18 V oferă o flexibilitate maximă datorită recipientului de plastic de 17 l, furtunului de aspirare de 2 m.
Aspirare fără limite: WD 3-18 pentru aspirare umed-uscat funcționează pe platforma de baterii Kärcher de 18 V și oferă flexibilitate maximă, design compact și libertate de mișcare. Aparatul combină perfect un furtun de aspirare de 2 metri lungime, o duză de podea și poate îndepărta murdăria umedă, fină sau grosieră în cel mai scurt timp. Dispozitivul este echipat, de asemenea, cu un recipient robust din plastic de 17 litri, un filtru cu cartuș dintr-o singură bucată, precum și cu un sac de filtrare din fleece. Printre alte caracteristici se numără funcția practică de suflare pentru zonele în care nu este posibilă aspirarea, compartimentul de depozitare pentru unelte și obiecte mici, comutatorul rotativ pentru a porni și opri cu ușurință dispozitivul, mânerul de transport ergonomic, precum și sistemul de blocare "Pull & Push" care permite deschiderea și închiderea ușoară a recipientului. Locul de depozitare prevăzut pe bara de protecție permite stocarea rapidă și comodă a tuburilor și a duzei de pardoseală și atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru. Setul include bateria Kärcher de 18 V/5,0 Ah și un încărcător.
Caracteristici si beneficii
Baterie de 18 V care poate fi schimbatăOferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele din platforma de alimentare cu baterie Kärcher de 18 V.
Filtru tip cartușPentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică a accesoriilorDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului.
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|270
|Putere de aspirație (W)
|75
|Vacuum (mbar)
|max. 110
|Debit aer (l/s)
|max. 30
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 20 (5,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|585
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|70
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 493
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Acumulator Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Afișaj inteligent: integrat în baterie
- Funcție de suflare
- Poziție de parcare
- Mâner pliabil
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Zone din jurul casei și grădinii
- Casuta de gradina
- Interiorul vechicolului
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Atelier
- Garaj
- Pivniță
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby