Aspirare fără limite: WD 3-18 pentru aspirare umed-uscat funcționează pe platforma de baterii Kärcher de 18 V și oferă flexibilitate maximă, design compact și libertate de mișcare. Aparatul combină perfect un furtun de aspirare de 2 metri lungime, o duză de podea și poate îndepărta murdăria umedă, fină sau grosieră în cel mai scurt timp. Dispozitivul este echipat, de asemenea, cu un recipient robust din plastic de 17 litri, un filtru cu cartuș dintr-o singură bucată, precum și cu un sac de filtrare din fleece. Printre alte caracteristici se numără funcția practică de suflare pentru zonele în care nu este posibilă aspirarea, compartimentul de depozitare pentru unelte și obiecte mici, comutatorul rotativ pentru a porni și opri cu ușurință dispozitivul, mânerul de transport ergonomic, precum și sistemul de blocare "Pull & Push" care permite deschiderea și închiderea ușoară a recipientului. Locul de depozitare prevăzut pe bara de protecție permite stocarea rapidă și comodă a tuburilor și a duzei de pardoseală și atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru. Setul include bateria Kärcher de 18 V/5,0 Ah și un încărcător.