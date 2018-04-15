Хозяйственный пылесос WD 2 Plus S V-15/4/18

Хозяйственный пылесос WD 2 Plus S V-15/4/18 оснащен вместительным мусоросборником 15 л из нержавеющей стали, удобным кабелем 4 м и всасывающим шлангом длиной 1,8 метра. Благодаря функции выдува, этот пылесос обеспечивает превосходную мощность и эффективность при уборке.

При своей компактной конструкции хозяйственный пылесос Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18 впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен прочным 15-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками, поролоновым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Этот аппарат имеет практичную функцию выдува для удаления мусора из труднодоступных мест, где обычный пылесос оказывается неэффективным. Панель в верхней части аппарата обеспечивает надежное складывание инструментов и мелких деталей, таких как гвозди или шурупы. Насадка для пола и удлинительные трубки могут быстро и удобно закрепляться на отбойнике пылесоса. Он также отличается компактностью при хранении, удобством в размещении аксессуаров, системой замков Pull & Push и эргономичной ручкой, обеспечивающей удобную переноску.

Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 220
Разрежение (мбар) макс. 220
Расход воздуха (л/с) макс. 43
Объем мусоросборника (л) 15
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 4
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,519
Вес (с упаковкой) (кг) 6,466
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 353 x 328 x 431

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.8 м
  • Тип всасывающего шланга: с прямой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
  • Поролонновый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Складная ручка для переноски
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео

Области применения
  • Террасы
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
