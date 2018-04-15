При своей компактной конструкции хозяйственный пылесос Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18 впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен прочным 15-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками, поролоновым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Этот аппарат имеет практичную функцию выдува для удаления мусора из труднодоступных мест, где обычный пылесос оказывается неэффективным. Панель в верхней части аппарата обеспечивает надежное складывание инструментов и мелких деталей, таких как гвозди или шурупы. Насадка для пола и удлинительные трубки могут быстро и удобно закрепляться на отбойнике пылесоса. Он также отличается компактностью при хранении, удобством в размещении аксессуаров, системой замков Pull & Push и эргономичной ручкой, обеспечивающей удобную переноску.