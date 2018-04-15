Aspirator umed-uscat WD 2 Plus S V-15/4/18
Recipient din oțel inoxidabil de 15 l combinat cu cablu de 4 m, furtun de aspirație de 1,8 m și funcție de suflare – oferă aspiratorului umed și uscat WD 2 Plus S V-15/4/18 super putere și eficiență.
WD 2 Plus V-15/4/18 impresionează prin designul său compact și este super puternic și eficient din punct de vedere energetic – cu un consum de energie de numai 1000 W. Aparatul obține rezultate de curățare de top pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Aspiratorul umed-uscat are un recipient robust din oțel inoxidabil de 15 litri, cablu de 4 metri, precum și furtun de aspirație lung de 1,8 metri cu mâner drept, duză pentru podea Clips, filtru de spumă și sac de filtru din lână. Aspiratorul are și o funcție practică de suflare, care poate fi folosită în locurile greu accesibile. Zona de depozitare este utilizată pentru păstrarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, depozitate pe aspirator. Pe lângă acestea, aspiratorul are sistemul de blocare „Pull & Push” și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru un transport confortabil.
Caracteristici si beneficii
Depozitare practică a accesoriilorDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleeceMaterial fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|220
|Vacuum (mbar)
|max. 220
|Debit aer (l/s)
|max. 43
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|15
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|353 x 328 x 431
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
- Filtru din spumă: 1 Bucată
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby