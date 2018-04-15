WD 2 Plus V-15/4/18 impresionează prin designul său compact și este super puternic și eficient din punct de vedere energetic – cu un consum de energie de numai 1000 W. Aparatul obține rezultate de curățare de top pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Aspiratorul umed-uscat are un recipient robust din oțel inoxidabil de 15 litri, cablu de 4 metri, precum și furtun de aspirație lung de 1,8 metri cu mâner drept, duză pentru podea Clips, filtru de spumă și sac de filtru din lână. Aspiratorul are și o funcție practică de suflare, care poate fi folosită în locurile greu accesibile. Zona de depozitare este utilizată pentru păstrarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, depozitate pe aspirator. Pe lângă acestea, aspiratorul are sistemul de blocare „Pull & Push” și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru un transport confortabil.