Recipient din oțel inoxidabil de 15 l combinat cu cablu de 4 m, furtun de aspirație de 1,8 m și funcție de suflare – oferă aspiratorului umed și uscat WD 2 Plus S V-15/4/18 super putere și eficiență.

WD 2 Plus V-15/4/18 impresionează prin designul său compact și este super puternic și eficient din punct de vedere energetic – cu un consum de energie de numai 1000 W. Aparatul obține rezultate de curățare de top pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Aspiratorul umed-uscat are un recipient robust din oțel inoxidabil de 15 litri, cablu de 4 metri, precum și furtun de aspirație lung de 1,8 metri cu mâner drept, duză pentru podea Clips, filtru de spumă și sac de filtru din lână. Aspiratorul are și o funcție practică de suflare, care poate fi folosită în locurile greu accesibile. Zona de depozitare este utilizată pentru păstrarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, depozitate pe aspirator. Pe lângă acestea, aspiratorul are sistemul de blocare „Pull & Push” și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru un transport confortabil.

Caracteristici si beneficii
Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
  • Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Poziție practică de staționare
  • În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
  • Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
  • Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
  • Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
  • Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
  • Permite transportarea convenabilă a aparatului

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 1000
Putere de aspirație (W) 220
Vacuum (mbar) max. 220
Debit aer (l/s) max. 43
Capacitatea recipientului de murdarie. (l) 15
Material container Oțel inoxidabil
Componentă de culoare Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
Cablu de racordare (m) 4
Dimensiunea nominală a accesoriului (mm) 35
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 74
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,5
Greutate cu ambalaj (kg) 6,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 353 x 328 x 431

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
  • Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
  • Material furtun de aspirare: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
  • Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
  • Duza pentru spații înguste
  • Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
  • Filtru din spumă: 1 Bucată

Echipament

  • Comutator rotativ Pornit/Oprit
  • Funcție de suflare
  • Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
  • Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
  • Compartiment de depozitare a pieselor mici
  • Mâner pliabil
  • Poziție de parcare
  • Păstrare accesorii pe aparat
  • Bară de protecție
  • Roți fără frână: 4 Bucată
Video

Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Interiorul vechicolului
  • Garaj
  • Pivniță
  • Aspirare eficientă a lichidelor
  • Loc de intrare
  • Cameră pentru hobby
Accesorii
