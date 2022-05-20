Хозяйственный пылесос WD 4 P S V-20/5/22
Пылесос для сухой и влажной уборки с контейнером из нержавеющей стали объемом 20 л, розеткой для работы с электроинструментами,ю
Сверхмощный и энергоэффективный — 1000 Вт: пылесос для сухой и влажной уборки WD 4 P S V-20/5/22, всасывающий шланг и насадка для пола с зажимами. Влажная, сухая, мелкая или крупная грязь удаляется без замены фильтра. В комплект поставки устройства входит прочный и ударопрочный контейнер из нержавеющей стали объемом 20 л, кабель длиной 5 метров, всасывающий шланг длиной 2,2 метра, насадка для пола с зажимами, плоский складчатый фильтр и флисовый фильтр-мешок. Встроенная розетка с автоматическим выключателем упрощает работу с электроинструментом. Благодаря запатентованной технологии фильтр пылесоса для влажной и сухой уборки можно легко и быстро снять, не соприкасаясь с грязью. Если уборка пылесосом невозможна, поможет дополнительная функция воздуходувки. Съемная ручка позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно компактно хранить на головке устройства. Трубки и насадка для пола также быстро и удобно закрепляются на бампере. К другим преимуществам можно отнести систему запирания «Pull & Push» для легкого открытия и закрытия контейнера, а также ручку для переноски эргономичной формы для удобной транспортировки устройства.
Особенности и преимущества
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментамиНемедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Уникальная запатентованная технология съемного фильтраИзвлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройстваКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Съемная ручка
- Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
- Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1100
|Мощность всасывания (Вт)
|240
|Разрежение (мбар)
|макс. 240
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 55
|Объем мусоросборника (л)
|20
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|5
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,56
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,416
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Розетка с автоматикой включения / отключения
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео
Области применения
- Уборка в мастерской
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Террасы
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом