Сверхмощный и энергоэффективный — 1000 Вт: пылесос для сухой и влажной уборки WD 4 P S V-20/5/22, всасывающий шланг и насадка для пола с зажимами. Влажная, сухая, мелкая или крупная грязь удаляется без замены фильтра. В комплект поставки устройства входит прочный и ударопрочный контейнер из нержавеющей стали объемом 20 л, кабель длиной 5 метров, всасывающий шланг длиной 2,2 метра, насадка для пола с зажимами, плоский складчатый фильтр и флисовый фильтр-мешок. Встроенная розетка с автоматическим выключателем упрощает работу с электроинструментом. Благодаря запатентованной технологии фильтр пылесоса для влажной и сухой уборки можно легко и быстро снять, не соприкасаясь с грязью. Если уборка пылесосом невозможна, поможет дополнительная функция воздуходувки. Съемная ручка позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно компактно хранить на головке устройства. Трубки и насадка для пола также быстро и удобно закрепляются на бампере. К другим преимуществам можно отнести систему запирания «Pull & Push» для легкого открытия и закрытия контейнера, а также ручку для переноски эргономичной формы для удобной транспортировки устройства.