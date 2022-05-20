Хозяйственный пылесос WD 4 P S V-20/5/22

Пылесос для сухой и влажной уборки с контейнером из нержавеющей стали объемом 20 л, розеткой для работы с электроинструментами,ю

Сверхмощный и энергоэффективный — 1000 Вт: пылесос для сухой и влажной уборки WD 4 P S V-20/5/22, всасывающий шланг и насадка для пола с зажимами. Влажная, сухая, мелкая или крупная грязь удаляется без замены фильтра. В комплект поставки устройства входит прочный и ударопрочный контейнер из нержавеющей стали объемом 20 л, кабель длиной 5 метров, всасывающий шланг длиной 2,2 метра, насадка для пола с зажимами, плоский складчатый фильтр и флисовый фильтр-мешок. Встроенная розетка с автоматическим выключателем упрощает работу с электроинструментом. Благодаря запатентованной технологии фильтр пылесоса для влажной и сухой уборки можно легко и быстро снять, не соприкасаясь с грязью. Если уборка пылесосом невозможна, поможет дополнительная функция воздуходувки. Съемная ручка позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно компактно хранить на головке устройства. Трубки и насадка для пола также быстро и удобно закрепляются на бампере. К другим преимуществам можно отнести систему запирания «Pull & Push» для легкого открытия и закрытия контейнера, а также ручку для переноски эргономичной формы для удобной транспортировки устройства.

Особенности и преимущества
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
  • Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1100
Мощность всасывания (Вт) 240
Разрежение (мбар) макс. 240
Расход воздуха (л/с) макс. 55
Объем мусоросборника (л) 20
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 5
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,56
Вес (с упаковкой) (кг) 10,416
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 384 x 365 x 524

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Розетка с автоматикой включения / отключения
  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео

Области применения
  • Уборка в мастерской
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Террасы
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
Принадлежности
