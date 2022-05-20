Aspirator umed-uscat WD 4 P S V-20/5/22
Aspirator umed/uscat puternic și eficient, cu recipient din oțel inoxidabil de 20 l, priză pentru lucrul cu scule electrice, cablu de 5 m, furtun de aspirație de 2,2 m și funcție de suflare.
Puternic și eficient din punct de vedere energetic cu 1000 W: Dispozitivul aspiratorului umed/uscat WD 4 P S V-20/5/22, furtunul de aspirație și clemele duza de podea sunt coordonate optim pentru cele mai bune rezultate de curățare. Aspiratorul conține cu un recipient din oțel inoxidabil de 20 l, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirație de 2,2 metri, cleme duză pentru podea, filtru pliat plat și un sac de filtru fleece. Priza încorporată cu întrerupător automat de pornire/oprire simplifică lucrul cu uneltele electrice. Datorită tehnologiei brevetate, filtrul din aspiratorul uscat și umed poate fi îndepărtat ușor și rapid – fără a intra în contact cu murdăria. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, funcția suplimentară de suflare ajută. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirație. Furtunul poate fi depozitat compact pe capul dispozitivului. Tuburile și duza de podea sunt, de asemenea, parcate rapid și convenabil pe bara de protecție. Alte avantaje includ sistemul de blocare „Pull & Push” pentru deschiderea și închiderea ușoară a containerului, precum și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru transportul comod al dispozitivului.
Caracteristici si beneficii
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatuluiEconomisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1100
|Putere de aspirație (W)
|240
|Vacuum (mbar)
|max. 240
|Debit aer (l/s)
|max. 55
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|20
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Terasa
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Cameră pentru hobby
- Loc de intrare