Моющий пылесос SE 5 Car
Особенности и преимущества
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Быстрая и легкая уборка по высокоэффективной технологии экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Удобная система с 2 резервуарамиДва отдельных бака для чистой и грязной воды с ручкой для переноски. Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Эластичный шланг «2 в 1»Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки. Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы. Рукоятка с функцией фиксации рычага для продолжительной непрерывной обработки текстильных поверхностей большой площади раствором чистящего средства.
Многофункциональный продукт «3 в 1»
- Широкие возможности применения для чистки текстильных поверхностей по методу экстракции, а также удаления влажного и сухого мусора с ковровых и твердых напольных покрытий.
Эргономичные принадлежности для чистки по методу экстракции, влажной и сухой уборки
- Легкое присоединение и отсоединение принадлежностей.
- Эргономичная моющая насадка для пола для чистки ковров больших размеров.
- Универсальные возможности благодаря широкому набору принадлежностей для влажной и сухой уборки, включающему переключаемую насадку для сухой уборки пола. Совместимость с многочисленными принадлежностями для хозяйственных пылесосов.
Возможность удобного хранения принадлежностей
- Насадки и всасывающий шланг можно удобно хранить на корпусе аппарата, благодаря чему они всегда находятся под рукой.
Удобство уборки с использованием плоского складчатого фильтра
- Возможность чередования сбора влажного и сухого мусора без перерывов на замену фильтра.
- Тщательная уборка с эффективным пылезадержанием.
- Отдельная крышка для быстрого и удобного извлечения фильтра без контакта с грязью.
Привлекательный дизайн и удобные поворотные защелки
- Для удобства в обращении.
Эргономичная ручка для переноски
- Обеспечивает удобную транспортировку моющего пылесоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Рабочая ширина (мм)
|88
|Объем бака для чистой воды (л)
|4
|Объем бака для грязной воды (л)
|4
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|6
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,553
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|424 x 320 x 466
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Щелевая насадка с функцией распыления и экстракции: 88 мм
- Насадка для уборки шерсти с обивки мебели
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Плоский складчатый фильтр: Стандарт
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
- Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью
Оснащение
- Практичное размещение шланга и аксессуаров
Области применения
- Ковры
- Мягкая мебель
- Ковровое покрытие
- Автомобильные сиденья
- Домашний текстиль, например шторы или наволочки
- Матрасы