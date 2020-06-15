WD 3 V-15/6/20 мощный и энергоэффективный с потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Аппарат, а также всасывающий шланг и насадка для пола Clips идеально подходят друг к другу – для достижения наилучших результатов сухой и влажной уборки, а также удаления мелкой и крупной грязи. Пылесос для влажной и сухой уборки впечатляет своим компактным дизайном, прочным пластиковым контейнером объемом 15 л, кабелем длиной 6 м, всасывающим шлангом длиной 2 м и флисовым фильтр-мешком. Благодаря цельному картриджному фильтру можно пылесосить как влажную, так и сухую грязь без замены фильтра. Функция обдува полезна для уборки труднодоступных мест. Шланг можно хранить, подвешивая его на головку машины, что позволяет экономить место. Кабель можно хранить на крюке, трубках и насадках для пола на бампере. Система блокировки «Pull & Push» позволяет легко открывать и закрывать контейнер. Ручку пылесоса можно снять и подключить аксессуар непосредственно к всасывающему шлангу. Также продуманно: инструменты или мелкие детали, такие как винты, можно разместить на головке машины. Ручка для переноски имеет эргономичный дизайн.