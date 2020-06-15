WD 3 V-15/6/20 - puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de energie de 1000 W. Aspiratorul, furtunul de aspirație și duza pentru podea Clips sunt perfect potrivite - pentru cele mai bune rezultate de curățare umedă - uscată, murdărie fină sau grosieră. Aspiratorul umed -uscată impresionează prin design compact și un recipient din plastic robust de 15 l, cablu de 6 m, furtun de aspirație de 2 m și filtru din lână. Datorită filtrului cartuș dintr-o singură bucată, este posibilă aspirarea murdăriei umede și uscate fără înlocuirea filtrului. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul este depozitat prin agățarea acestuia pe capul mașinii, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul de cablu, tuburi și duze de podea de la bara de protecție. Sistemul de blocare „Pull & Push” permite deschiderea și închiderea simplă a containerului. Mânerul aspiratorului poate fi scos si accesoriul poate fi conectat direct la furtunul de aspirație. Mânerul de transport are un design ergonomic.