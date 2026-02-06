KWD 1 V-12/2/18 впечатляет своим компактным дизайном, превосходной мощностью всасывания и энергоэффективностью – и все это при номинальной потребляемой мощности всего 1000 Вт. Это устройство обеспечивает превосходные результаты уборки сухой, влажной, мелкой или крупной грязи. Хозяйственный пылесос поставляется с прочным 12-литровым пластиковым контейнером, 2-метровым кабелем и 1,8-метровым всасывающим шлангом с прямой рукояткой, насадкой для пола Clips, поролоновым фильтром и флисовым фильтр-мешком. Пылесос также оснащен практичной функцией выдува, которую можно использовать для уборки в труднодоступных для всасывания местах, и не только. Поверхность для хранения на верхней части устройства используется для безопасного размещения инструментов и мелких деталей, таких как винты и гвозди. Кроме того, устройство отличается удобным хранением аксессуаров, системой блокировки Pull & Push и эргономичной ручкой для переноски, благодаря которой его удобно носить.