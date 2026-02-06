Aspiratorul umed-uscat KWD 1 V-12/2/18 impresionează prin designul său compact, puterea excelentă de aspirare și eficiența energetică – toate la o putere nominală de intrare de doar 1.000 W. Acest aparat obține rezultate excelente de curățare, indiferent dacă vă confruntați cu murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed-uscat vine cu un container robust din plastic de 12 litri, un cablu de 2 metri și un furtun de aspirație de 1,8 metri cu mâner drept, o duză de podea cu clipsuri, filtru din spumă și un sac filtrant din fleece. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare care poate fi utilizată pentru a curăța în locuri unde aspirarea este dificilă și nu numai. Suprafața de depozitare de deasupra aparatului este utilizată pentru depozitarea sigură a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburi și cuie. În plus, aparatul se mândrește cu depozitarea ușoară a accesoriilor, sistemul de blocare Pull & Push și un mâner de transport cu formă ergonomică, ceea ce îl face confortabil de transportat.