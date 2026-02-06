Aspirator umed-uscat KWD 1 V-12/2/18
Practic, aspiratorul umed/uscat KWD 1 V-12/2/18 cu capul mașinii negru este echipat cu un recipient din plastic de 12 l, cablu de 2 m, furtun de aspirație de 1,8 m și o funcție de suflare.
Aspiratorul umed-uscat KWD 1 V-12/2/18 impresionează prin designul său compact, puterea excelentă de aspirare și eficiența energetică – toate la o putere nominală de intrare de doar 1.000 W. Acest aparat obține rezultate excelente de curățare, indiferent dacă vă confruntați cu murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed-uscat vine cu un container robust din plastic de 12 litri, un cablu de 2 metri și un furtun de aspirație de 1,8 metri cu mâner drept, o duză de podea cu clipsuri, filtru din spumă și un sac filtrant din fleece. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare care poate fi utilizată pentru a curăța în locuri unde aspirarea este dificilă și nu numai. Suprafața de depozitare de deasupra aparatului este utilizată pentru depozitarea sigură a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburi și cuie. În plus, aparatul se mândrește cu depozitarea ușoară a accesoriilor, sistemul de blocare Pull & Push și un mâner de transport cu formă ergonomică, ceea ce îl face confortabil de transportat.
Caracteristici si beneficii
Design compactFlexibil și multifuncțional Ergonomic
Funcție de suflarePeste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleeceMaterial fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|220
|Vacuum (mbar)
|max. 220
|Debit aer (l/s)
|max. 43
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|12
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Negru Recipient Galben
|Cablu de racordare (m)
|2
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 327
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
- Filtru din spumă: 1 Bucată
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby