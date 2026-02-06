Никаких ограничений: аккумуляторный комплект для пылесоса влажной и сухой уборки WD 2-18 работает на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power напряжением 18 В и предлагает максимальную гибкость, компактный дизайн и свободу передвижения. Устройство идеально сочетает в себе всасывающий шланг длиной 1,8 метра и насадку для пола с зажимом и может мгновенно удалить влажную, мелкую или крупную грязь. Устройство также оснащено прочным 12-литровым пластиковым контейнером и флисовым фильтр-мешком. Хранение всасывающего шланга экономит место; просто надежно повесьте его на головку устройства. Дополнительные функции включают в себя практичную функцию воздуходувки для мест, где уборка пылесосом невозможна, полка для хранения инструментов и мелких предметов, поворотный переключатель для легкого включения и выключения устройства, эргономичная ручка для переноски, а также функция «Pull & Push». система запирания, позволяющая легко открывать и закрывать контейнер. Парковочное положение на бампере позволяет быстро и удобно хранить трубки и насадку для пола во время короткого перерыва в работе. В комплект поставки входит аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2,5 Ач и зарядное устройство.