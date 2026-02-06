Больше свободы передвижения: аккумуляторный комплект для пылесоса сухой и влажной уборки WD 3-18 S работает на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В. Устройство идеально сочетает в себе всасывающий шланг длиной 2 метра и насадку для пола с зажимом и может мгновенно удалить влажную, мелкую или крупную грязь. Устройство также оснащено прочным и ударостойким 17-литровым контейнером из нержавеющей стали, цельным картриджным фильтром и флисовым фильтр-мешком. Хранение всасывающего шланга экономит место; просто надежно повесьте его на головку устройства. Дополнительные функции включают в себя практичную функцию воздуходувки для мест, где уборка пылесосом невозможна, полка для хранения инструментов и мелких предметов, поворотный переключатель для легкого включения и выключения устройства, эргономичная ручка для переноски, а также функция «Pull & Push». система запирания, позволяющая легко открывать и закрывать контейнер. Парковочное положение, предусмотренное на бампере, позволяет быстро и удобно хранить трубки и насадку для пола во время короткого перерыва в работе. В комплект поставки входит аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач и зарядное устройство.