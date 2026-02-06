Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 2-18
Беспроводной хозяйственный пылесос WD 2-18, реализованный на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В, обеспечивает максимальную мобильность. Он оснащен 12-литровым пластмассовым мусоросборником и всасывающим шлангом длиной 1,8 м. В аппарате предусмотрена функция выдувания.
Беспроводной хозяйственный пылесос WD 2-18, реализованный на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В, отличается компактностью, универсальными возможностями и максимальной мобильностью. Аппарат, всасывающий шланг длиной 1,8 м и насадка для пола со вставками оптимально сочетаются друг с другом и обеспечивают быстрый сбор мелкого или крупного влажного и сухого мусора. Пылесос комплектуется ударопрочным пластмассовым мусоросборником объемом 12 л и фильтр-мешком из нетканого материала. Всасывающий шланг может подвешиваться в верхней части аппарата для компактного и аккуратного хранения. Другими особенностями аппарата являются практичная функция выдувания для удаления мусора из труднодоступных мест, наличие площадки для укладки инструментов и мелких деталей, удобный поворотный выключатель, эргономичная ручка для переноски и замки Pull & Push, позволяющие легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Для удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола на время перерывов в работе или хранения предусмотрены держатели, сформованные в отбойнике пылесоса.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВПозволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.
Практичное хранение аксесуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройстваКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|270
|Мощность всасывания (Вт)
|70
|Разрежение (мбар)
|макс. 105
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 28
|Объем мусоросборника (л)
|12
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 10 (2,5 А·ч) / прим. 20 (5,0 А·ч)
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,66
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,144
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 399
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Длина всасывающего шланга: 1.8 м
- Тип всасывающего шланга: с прямой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
- Поролонновый фильтр: 1 шт.
Оснащение
- Функция воздуходувки
- Возможность «парковки»
- Складная ручка для переноски
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Беседка в саду
- Интерьер автомобиля
- Жидкости
- Гараж
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской