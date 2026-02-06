Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 2-18

Беспроводной хозяйственный пылесос WD 2-18, реализованный на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В, обеспечивает максимальную мобильность. Он оснащен 12-литровым пластмассовым мусоросборником и всасывающим шлангом длиной 1,8 м. В аппарате предусмотрена функция выдувания.

Беспроводной хозяйственный пылесос WD 2-18, реализованный на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В, отличается компактностью, универсальными возможностями и максимальной мобильностью. Аппарат, всасывающий шланг длиной 1,8 м и насадка для пола со вставками оптимально сочетаются друг с другом и обеспечивают быстрый сбор мелкого или крупного влажного и сухого мусора. Пылесос комплектуется ударопрочным пластмассовым мусоросборником объемом 12 л и фильтр-мешком из нетканого материала. Всасывающий шланг может подвешиваться в верхней части аппарата для компактного и аккуратного хранения. Другими особенностями аппарата являются практичная функция выдувания для удаления мусора из труднодоступных мест, наличие площадки для укладки инструментов и мелких деталей, удобный поворотный выключатель, эргономичная ручка для переноски и замки Pull & Push, позволяющие легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Для удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола на время перерывов в работе или хранения предусмотрены держатели, сформованные в отбойнике пылесоса.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 2-18: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Позволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 2-18: Практичное хранение аксесуаров
Практичное хранение аксесуаров
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места.
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 2-18: Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 270
Мощность всасывания (Вт) 70
Разрежение (мбар) макс. 105
Расход воздуха (л/с) макс. 28
Объем мусоросборника (л) 12
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 10 (2,5 А·ч) / прим. 20 (5,0 А·ч)
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,66
Вес (с упаковкой) (кг) 5,144
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 349 x 328 x 399

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Длина всасывающего шланга: 1.8 м
  • Тип всасывающего шланга: с прямой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
  • Поролонновый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Функция воздуходувки
  • Возможность «парковки»
  • Складная ручка для переноски
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 2-18
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 2-18
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 2-18

Видео

Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Беседка в саду
  • Интерьер автомобиля
  • Жидкости
  • Гараж
  • Уборка в подвале
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова