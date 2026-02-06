Aspiratorul cu acumulator WD 2-18 pentru aspirarea umed si uscat funcționează pe platforma bateriei Kärcher de 18 V și oferă flexibilitate maximă, design compact și libertate de mișcare. Aparatul combină perfect un furtun de aspirare lung de 1,8 metri și o duză de podea, aspiratorul poate îndepărta murdăria umedă, murdăria fină sau grosieră în cel mai scurt timp. Dispozitivul este echipat, de asemenea, cu un recipient de plastic robust și rezistent la șocuri de 12 litri, precum și cu un sac de filtrare din fleece. Depozitarea furtunului de aspirare economisește spațiul; pur și simplu îl prindeți în mod sigur de capacul dispozitivului. Alte caracteristici includ funcția practică de suflare pentru zonele în care nu este posibilă aspirarea, compartimentul de depozitare pentru unelte și obiecte mici, comutatorul rotativ pentru a porni și opri cu ușurință aparatul, mânerul de transport cu formă ergonomică, precum și sistemul de blocare "Pull & Push", care permite deschiderea și închiderea ușoară a containerului. Locul de depozitare prevăzut pe bara de protecție permite, de asemenea, depozitarea rapidă și comodă a tuburilor și a duzei de podea atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru.