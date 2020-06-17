Хозяйственный пылесос WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)

WD 3 V-17/6/20 Car предназначен для уборки салона автомобиля и оснащен пластиковым контейнером объемом 17 л, кабелем длиной 6 м, всасывающим шлангом длиной 2 м и специальными насадками.

Пылесос для влажной и сухой уборки WD 3 V-17/6/20 Car сверхмощный, энергоэффективный и компактный – потребляемая мощность всего 1000 Вт. Машина впечатляет автомобильной насадкой, удлиненной щелевой насадкой и всасывающей щеткой с мягкой и жесткой щетиной. Будь то чувствительные поверхности, такие как приборная панель, сильно загрязненные участки, такие как пространство для ног, большие площади, например, в багажнике, или узкие пространства между сиденьями: благодаря специальным щеткам и насадкам каждая область внутри автомобиля может быть тщательно очищена без труда. Съемная ручка позволяет подключать щетки и насадки непосредственно к всасывающему шлангу, что упрощает работу в ограниченном пространстве. Оснащен прочным и ударопрочным пластиковым контейнером объемом 17 л, кабелем длиной 6 м и всасывающим шлангом длиной 2 м со съемной ручкой, насадкой для пола Clips, щелевой насадкой, картриджным фильтром и флисовым фильтр-мешком. Цельный картриджный фильтр позволяет пылесосить как сухую, так и влажную грязь без замены фильтра.

Особенности и преимущества
Специальные аксессуары для внутренней очистки автомобиля
Специальные аксессуары для внутренней очистки автомобиля
Для достижения наилучших результатов очистки на чувствительных поверхностей, узких щелей и больших поверхностей. Для оптимального удаления мелкой и въевшейся грязи.
Съемная ручка
Съемная ручка
Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу. Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Патронный (картриджный) фильтр
Патронный (картриджный) фильтр
Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
  • Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
  • Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 230
Разрежение (мбар) макс. 230
Расход воздуха (л/с) макс. 45
Объем мусоросборника (л) 17
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 6
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,649
Вес (с упаковкой) (кг) 7,1
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 349 x 328 x 492

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Удлиненная щелевая насадка (350 мм)
  • Автомобильная насадка
  • Всасывающая щетка с мягкой щетиной
  • Всасывающая щетка с жесткой щетиной
  • Патронный (картриджный) фильтр: Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Складная ручка для переноски
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Хозяйственный пылесос WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)

Видео

Области применения
  • Багажник
  • Автомобильные сиденья
  • Заднее сиденье
  • Пространство для ног
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Автомобильная приборная панель
  • Центральная консоль
  • Террасы
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
Принадлежности
