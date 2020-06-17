Пылесос для влажной и сухой уборки WD 3 V-17/6/20 Car сверхмощный, энергоэффективный и компактный – потребляемая мощность всего 1000 Вт. Машина впечатляет автомобильной насадкой, удлиненной щелевой насадкой и всасывающей щеткой с мягкой и жесткой щетиной. Будь то чувствительные поверхности, такие как приборная панель, сильно загрязненные участки, такие как пространство для ног, большие площади, например, в багажнике, или узкие пространства между сиденьями: благодаря специальным щеткам и насадкам каждая область внутри автомобиля может быть тщательно очищена без труда. Съемная ручка позволяет подключать щетки и насадки непосредственно к всасывающему шлангу, что упрощает работу в ограниченном пространстве. Оснащен прочным и ударопрочным пластиковым контейнером объемом 17 л, кабелем длиной 6 м и всасывающим шлангом длиной 2 м со съемной ручкой, насадкой для пола Clips, щелевой насадкой, картриджным фильтром и флисовым фильтр-мешком. Цельный картриджный фильтр позволяет пылесосить как сухую, так и влажную грязь без замены фильтра.